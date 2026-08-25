Rotjacken entschieden auch zweites Testspiel für sich

Rotjacken starteten mit einem 2:0-Sieg in die WellCard Trophy. Liganeuling Mailand erwies sich als ernstzunehmender Gegner.

Mit Spannung erwarteten die 2363 Zuschauer in der gut besuchten Heidi Horten Arena im Rahmen der WellCard Trophy den zweiten Testauftritt der Rotjacken, die abermals ohne den rekonvaleszenten Thomas Hundertpfund antraten. Aber nicht nur, um ihr neuformiertes Team anzufeuern, sondern wohl auch den bislang noch unbekannten Liganeuling HC Milano auf die Schlittschuhe zu schauen. Die Italiener stampften relativ kurzfristig eine vermeintlich ICE-Liga-taugliche Mannschaft aus dem Boden mit nicht weniger als 18 Imports bzw. Doppelstaatsbürgern.

In der Anfangsphase dominierte der KAC zwar optisch das Geschehen, doch wirklich zwingend konnte man nur selten werden – die hochkarätigeren Chancen hatten die Gäste, die auch zweimal die Querlatte trafen. Das Mailänder Spiel war sehr nordamerikanisch geprägt - schnörkellos nach vorne, kompromisslos in der Defensive und mit schnellem Umschaltspiel. Freilich fehlte dem komplett neuen Team, das erst seit wenigen Wochen erstmals zusammentraf, die Feinabstimmung. Dennoch zeigten die Italiener, dass sie sicher nicht in die Kategorie „Jausengegner“ einzureihen sind, wie viele Liga-Neuzugänge vor ihnen es waren.

Ab dem zweiten Abschnitt entwickelte sich jedenfalls ein offener Schlagabtausch – auch mit einigen „ruppigeren“ Szenen. Dennoch konnten weder die Rotjacken noch die Gäste aus den sich daraus ergebenden Überzahlsituationen Kapital schlagen, nach 40 Minuten blieb es daher bei dem torlosen Unentschieden. Erst elf Minuten vor dem Ende konnten die Heimischen zum ersten Mal jubeln, als Neuzugang Travis St. Denis mit einem Nachschuss für die späte Führung sorgte. Tobias Sablattnig machte schließlich kurz vor dem Ende mit seinem Treffer ins leere Tor alles klar.