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Israel-Armee will Terroristen vom 7. Oktober weiter jagen
Die israelische Armee will an den gezielten Tötungen von Beteiligten am Hamas-Massaker vor knapp drei Jahren in Israel festhalten. "Die Jagd auf die Terroristen vom 7. Oktober wird fortgesetzt", sagte der israelische Militärchef Eyal Zamir am Dienstag. "Jeder, der bei dem Massaker mitgemacht hat, wird auf der Flucht sein, bis er ausgeschaltet wird." Der von den USA geführte Gaza-Friedensrat forderte in einem jüngst veröffentlichten Plan eine Einstellung gezielter Angriffe.