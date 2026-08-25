Israel-Armee will Terroristen vom 7. Oktober weiter jagen

Die israelische Armee will an den gezielten Tötungen von Beteiligten am Hamas-Massaker vor knapp drei Jahren in Israel festhalten. "Die Jagd auf die Terroristen vom 7. Oktober wird fortgesetzt", sagte der israelische Militärchef Eyal Zamir am Dienstag. "Jeder, der bei dem Massaker mitgemacht hat, wird auf der Flucht sein, bis er ausgeschaltet wird." Der von den USA geführte Gaza-Friedensrat forderte in einem jüngst veröffentlichten Plan eine Einstellung gezielter Angriffe.

© APA/AFP/POOL Israel's military chief Lieutenant General Eyal Zamir salutes during the funeral of Lieutenant Hadar Goldin who was killed during the six-week 2014 war in Gaza, at a military cemetery in Kfar Saba on November 11, 2025. Hundreds of Israelis gathered on November 11 in the central town of Kfar Saba to lay to rest army officer Hadar Goldin, whose remains were returned by Hamas after being held in Gaza for more than a decade. Israel received Goldin's remains as part of an ongoing Gaza ceasefire deal brokered by US President Donald Trump. (Photo by Abir SULTAN / POOL / AFP)