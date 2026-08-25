Wasser marsch! Auto mähte bei Graz einen Hydranten um

Nach einem Unfall an der B 73 in Thondorf gab es eine kleine Überschwemmung. Lenker war mit Auto von der Straße abgekommen.

Unfall mit Folgen am Dienstagvormittag in Thondorf südlich von Graz: Ein Pkw-Lenker war gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrzeug rechts von der B 73 (Kirchbacher Straße) abgekommen. Dabei stieß er frontal gegen einen Hydranten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hydrant umgerissen und blieb unter dem Wagen liegen.

© FF Thondorf Der Unfall passierte bei einer Firma

Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes von den Sanitätern der Feuerwehr Thondorf betreut. Weil es laut Feuerwehr zu einem „enormen Wasseraustritt“ gekommen war, musste eine angrenzende Firma vor einer Überschwemmung bewahrt werden. Auch durch einen beim Unfall beschädigten E-Verteilerkasten bestand Gefahr. Vertreter von Wasserverband und E-Werk-Fernitz wurden daher zur Unfallstelle gerufen.