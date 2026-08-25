Die Country-Sängerin Dolly Parton ist im Alter von 80 Jahren verstorben, wie ihre Familie in einer Erklärung am Dienstag mitteilte.

Die US-Country-Ikone Dolly Parton ist tot. Sie starb im Alter von 80 Jahren, wie ihre PR-Agentur der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. In einem Video auf ihrer Instagram-Seite teilte die Familie mit: „Die Traurigkeit ist mit uns, aber nicht mit Dolly. Sie hat ihr Leben gelebt.“ Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt.

Geboren wurde Dolly Rebecca Parton am 19. Jänner 1946 im US-Bundesstaat Tennessee in einer kleinen Holzhütte. Die Eltern und ihre insgesamt zwölf Kinder lebten in Armut. In der Kirche und zuhause wurde viel Musik gemacht und gesungen.

Dabei zeigte sich schnell das Talent von Parton. Schon mit zehn Jahren trat sie in örtlichen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager Dolly sang sie in der berühmten „Grand Ole Opry“-Show in Nashville. Nach dem Schulabschluss 1964 zog Parton ganz nach Nashville und begann ein Leben als Songwriterin und Musikerin. Ihre erste Single schaffte es 1967 nur auf Platz 24 der Country-Charts. Es folgten viele weitere Hits, darunter unter anderem „Jolene“ und die Ballade „I Will Always Love You“, die später auch Whitney Houston großen Erfolg einbrachte.

Mit rund 80 Alben und zahlreichen Nummer-eins-Hits gehörte Dolly Parton zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Sie wurde in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen, bekam viele Auszeichnungen – darunter zehn Grammys und einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Im Vorjahr veröffentlichte Parton gemeinsam ein generationenübergreifendes Duett mit Sabrina Carpenter. Dolly Parton verriet später, dass sie vor der Zusammenarbeit scherzhaft oder bestimmt einige Bedingungen nannte – unter anderem, dass sie vor der Kamera keine Schimpfwörter verwenden wolle.