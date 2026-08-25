Österreichischer Motorradfahrer stirbt bei Rallye in Kroatien

Bei der Dinaric Rally in Kroatien stürzte ein österreichischer Motorradfahrer in eine Schlucht und verunglückte tödlich.

Ein österreichischer Motorradfahrer ist bei der Dinaric Rally in Kroatien tödlich verunglückt. Wie die kroatische Nachrichtenagentur Hina unter Berufung auf die Polizeidirektion Lika-Senj berichtet, kam der Teilnehmer am Montagabend bei Visuć nahe Udbina von der Strecke ab und stürzte in eine Schlucht.

Identität noch nicht veröffentlicht

Nach Angaben der Polizei ging die Meldung über den Unfall um 22.12 Uhr ein. Am Dienstag wurde die Unfallstelle untersucht, die Erhebungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Identität des tödlich verunglückten Österreichers wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Der Veranstalter teilte am Dienstag auf seiner offiziellen Internetseite mit, dass die zweite Sonderprüfung nach dem Unfall abgesagt worden sei. Weitere Informationen wolle man veröffentlichen, sobald diese von den zuständigen Behörden vorliegen. Ob auch der weitere Ablauf der Veranstaltung verändert wird, war vorerst nicht bekannt.

Nach Angaben des Veranstalters nehmen an der diesjährigen Dinaric Rally rund 160 Fahrer aus 23 Ländern teil. Bei dem Bewerb handelt es sich nicht um eine klassische Autorallye, sondern um einen mehrtägigen Rally-Raid durch teilweise schwer zugängliches Gelände. Das Hauptquartier befindet sich in Knin, das Ende der Veranstaltung war ursprünglich für Freitag vorgesehen.