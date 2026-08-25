Steirische Andritz AG angelt sich Großauftrag in Indien

Die Andritz AG hat einen Großauftrag in Indien an Land gezogen. Der global tätige steirische Technologiekonzern wird eine Verzinkungsanlage für das Stahlwerk in Toranagallu liefern.

„Dieses Projekt zeigt unsere Kompetenz im Bereich innovativer, leistungsstarker Lösungen, die die Herstellung moderner Werkstoffe für den sich wandelnden Automobilmarkt ermöglichen“, betont Guido Burgel. Der Senior-Vice-President bei „Andritz Metals Processing“ verweist auf einen Großauftrag, den der international tätige Technologiekonzern mit Zentrale in Graz in Indien an Land ziehen konnte. Die Andritz AG wird eine Verzinkungsanlage für das Stahlwerk in Toranagallu liefern. Auftraggeber ist „JSW Steel Ltd“, einer der größten integrierten Stahlhersteller Indiens. Der Lieferumfang umfasst Engineering, Fertigung und Lieferung der kompletten Anlage, teilt die Andritz AG mit. Dazu zählen auch die mechanische Ausrüstung, die chemische Bandreinigung sowie Ofen, Zinkbad, Kühlturm, Dressierwalzwerk, Streckrichtanlage und Nachbehandlungssektion.

Die Anlage wird hochwertiges verzinktes Stahlband, darunter moderne hochfeste Stahlsorten (Advanced High-Strength Steel, kurz AHSS) für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobilindustrie, produzieren. Die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant.

© Andritz AG Vertreter von JSW Steel und Andritz bei der Vertragsunterzeichnung

Mit der weltweit steigenden Nachfrage nach kraftstoffsparenden Fahrzeugen und Elektrofahrzeugen gewinne AHSS für Automobilhersteller zunehmend an Bedeutung, wird betont. Der Werkstoff verbinde „geringes Gewicht mit hoher Festigkeit und ermögliche damit leichtere und sicherere Fahrzeugkonstruktionen“. Mit der neuen Verzinkungsanlage reagiere „JSW Steel auf diese Marktanforderungen und erweitere sein Portfolio an hochwertigen Stahlprodukten“.

Der Auftrag stärke „die langjährige Partnerschaft zwischen Andritz und JSW Steel“, so Burgel. „Wir freuen uns darauf, zum weiteren Wachstum und zur technologischen Führungsposition von JSW Steel beizutragen.“