Brigitta Pulins will mit dem SK Sturm international aufzeigen

Die ungarische Stürmerin kam über einen ungewöhnlichen Weg nach Graz und trifft am Mittwoch (19 Uhr) im Europa Cup auf Gintra aus Litauen.

Die Saison ist noch keinen Monat alt, da wartet auf die Frauen des SK Sturm das erste große Highlight. In der ersten Runde des Europa Cups treffen die Grazerinnen am Mittwoch (19 Uhr) im Stadion Graz-Liebenau auf Gintra, den Meister aus Litauen. In diesem Spiel soll die Basis für den Aufstieg gelegt werden, das Rückspiel findet kommenden Dienstag auswärts statt. Die Hoffnungen bei den Grazerinnen ruhen auf Brigitta Pulins. Die Stürmerin, die im Sommer leihweise vom FC Zürich an die Mur wechselte, erzielte in den ersten vier Ligaspielen, in denen Sturm ungeschlagen blieb, fünf Tore. „Ich bin voller Vorfreude. Für mich ist es das erste Spiel überhaupt auf europäischer Bühne und ich bin von meinem Team richtig überzeugt“, sagt die 26-jährige Ungarin.

Besonders mit dem anderen ungarischen Neuzugang, Lilla Sipos, harmoniert Pulins prächtig: „Ich mag es, mit ihr zu spielen. Sie ist eine super Fußballerin und eine total nette Person.“ Trotz ihrer vielen Torerfolge ist die ehemalige Altacherin mit ihrer Leistung noch nicht restlos zufrieden: „Es ist sehr schön, hier zu sein, aber ich habe noch viele Dinge, wo ich mich verbessern muss. Als Athletin denkt man immer darüber nach, wie man noch besser werden kann.“ Ein spezieller Vorteil kann gegen Gintra das Stadion sein, erstmals spielen die Grazerinnen in dieser Saison in Liebenau. „Es ist großartig. Wir haben bereits im Stadion trainiert und es ist nicht vergleichbar mit den Plätzen, wo wir sonst trainieren und spielen“, erklärt Pulins.

Für sie schließt sich mit dem ersten Auftritt auf europäischer Ebene ein Kreis. Pulins Großmutter stammt aus Ungarn, wanderte aber nach Kanada aus, wo Pulins auch ihre gesamte Jugend verbrachte. „Wir sind aber in der ungarischen Community in Toronto großgeworden, haben dort die Sprache gelernt und sind auf eine ungarische Schule gegangen. Deshalb habe ich beide Staatsbürgerschaften“, erklärt sie. Während ihrer Zeit auf dem College ging sie kurz nach Schweden, ehe nach Abschluss des Masters 2024 der Wechsel nach Altach folgte. „Ich habe mit vielen Agenten gesprochen, weil ich Profi werden wollte. In Altach habe ich ein Probetraining gemacht und dann meinen ersten Profivertrag erhalten“, erzählt Pulins. Nach zwei erfolgreichen Jahren erfolgte Anfang 2026 der Wechsel in die Schweiz und im Sommer die Leihe zu Sturm. „Ich mag die Kultur und die Leute hier. Es ist richtig cool, in Ländern wie Österreich und der Schweiz zu sein“, schwärmt sie. Anfang des Jahres feierte sie ihr Debüt für die ungarische Nationalmannschaft, einmal lief sie bisher für das Team auf. Bei weiteren starken Leistungen könnten aber bald die nächsten Auftritte folgen.