Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell bleibt in Haft

Die Komplizin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, bleibt in Haft. Der New Yorker Bundesrichter Paul Engelmayer wies einen Antrag der 64-Jährigen ab, ihre Verurteilung zu 20 Jahren Gefängnis aufzuheben. Sie war wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung schuldig gesprochen worden, weil sie Minderjährige an Epstein vermittelt hatte. Engelmayer erklärte, Maxwells Behauptungen seien "unbegründet und größtenteils belanglos".

(FILES) This July 2, 2020, file photo shows Acting US Attorney for the Southern District of New York, Audrey Strauss, pointing to a photo of Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell while announcing charges against Maxwel during a press conference in New York City. A US federal judge on August 25, 2026, rejected a bid by Ghislaine Maxwell, a key accomplice of notorious sex offender Jeffrey Epstein, to throw out her conviction on sex trafficking charges. Maxwell, 64, has been sentenced to 20 years in prison and is the only person convicted of a crime in connection with Epstein, who died in a New York jail cell in 2019 while awaiting his own trial. (Photo by Johannes EISELE / AFP)

Maxwell hatte argumentiert, während des Verfahrens und der Urteilsverkündung 2021 seien ihre verfassungsmäßigen Rechte verletzt worden. Maxwell ist in den USA die einzige, die im Epstein-Skandal gerichtlich verurteilt wurde. Ihre Forderungen nach einer Begnadigung durch Präsident Donald Trump sind bisher ins Leere gelaufen.

Maxwell unterhielt in den 1990er-Jahren eine Beziehung mit Epstein. Mit ihrer Hilfe soll der bis in höchste Kreise von Politik und Wirtschaft vernetzte US-Investor mehr als tausend Minderjährige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Epstein war erstmals 2008 wegen Anstiftung einer Minderjährigen zur Prostitution verurteilt worden. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals eine nur 18-monatige Haftstrafe.

2019 wurde er erneut festgenommen, unter anderem wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Im August 2019 wurde er erhängt in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.