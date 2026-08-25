Einsatz in Kärnten: Koralmbahn stand am Dienstag wieder still

Viele Bahngäste erlebten am Dienstag Verspätungen, weil die Koralmbahn erneut wegen eines Einsatzes gesperrt war. Sperre dauerte rund 40 Minuten.

Aufregung bei vielen Bahngästen am späten Dienstagnachmittag in Kärnten und der Steiermark: „Ich stehe hier in Graz und mein Zug fährt nicht planmäßig. Angeblich soll es wieder ein Problem auf der Strecke der Koralmbahn geben“, erklärte ein Kleine Zeitung-Leser gegen 16.45 Uhr.

Rettungseinsatz als Ursache

Erinnerungen an die Train-Surfer wurden da wohl nicht nur bei Bahngästen wach: Mitte Juli hatten drei Personen die Strecke stundenlang lahmgelegt, weil sie – in einer lebensgefährlichen Aktion - außen am Zug mitgefahren sind. Am 11. August sorgte ein Rettungseinsatz für die Sperre der Koralmbahn, etliche Züge fielen aus, viele weitere hatten Verspätung.

Was nun los war? „Es handelte sich um einen Rettungseinsatz zwischen St. Paul und Mittlern, der nichts direkt mit uns zu tun hatte“, bestätigt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel auf Anfrage die Unterbrechung. Um kurz nach 17 Uhr wurde die Sperre nach rund 40 Minuten bereits wieder aufgehoben. Verspätungen gab es durch die Sperre zwar einige, die Züge haben laut Zernatto-Peschel jedoch abgewartet – es gab keine Zugausfälle.