Der TSV Hartberg hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Linksverteidiger Manuel Pfeifer kehrt zurück in die Oststeiermark.

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Altach haben die Hartberger noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Manuel Pfeifer kehrt ein bekanntes Gesicht zurück in die Oststeiermark. Von 2022 bis 2025 absolvierte der Steirer 81 Bundesliga-Partien für den TSV, ehe er nach Auslaufen seines Vertrags vor einem Jahr zu 1860 München wechselte. Nach dem Zwangsabstieg der „Löwen“ wurde Pfeifer vereinslos und schloss sich nun wieder seinem alten Arbeitgeber an.

Große Freude über die Rückkehr

In Hartberg unterschreibt der 26-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2028. „Ich freue mich sehr, dass ich zurück in Hartberg bin. Ich bin dem Verein und dem Trainer sehr dankbar für die Chance und das Vertrauen. Nach einem sehr turbulenten Sommer mit viel Ungewissheit freue ich mich jetzt endlich wieder am Platz stehen zu dürfen und mich wieder neu beweisen zu können. Ich werde von Tag eins an alles geben, damit ich dem Team weiterhelfen kann und hoffentlich wieder das zeigen kann, was ich kann“, wird Pfeifer zitiert.

Obmann Erich Korherr freut sich über den Rückkehrer. „Auf der linken Außenbahn haben wir noch nach einer Verstärkung gesucht. Pfeifi kennt den Verein, das Umfeld und die Spielidee von Markus Schopp bestens. Wir sind überzeugt, dass er uns sofort weiterhelfen wird.“ Und auch der Cheftrainer „freut sich, mit Manuel Pfeifer einen Spieler wieder hier in Hartberg begrüßen zu dürfen, mit dem der TSV die schönste Zeit erlebt hat. Er ist ein Spieler, der uns kennt und versteht.“