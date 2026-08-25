Der schnellste Mann der Welt kommt endlich unter die Haube

Der ehemalige Sprintkönig Usain Bolt hat seiner Langzeitfreundin einen Heiratsantrag gemacht.

Gut Ding braucht Weile. Das hat sich wohl auch Usain Bolt gedacht. Der Jamaikaner, der noch immer die Fabelweltrekorde über 100 und 200 Meter hält, ist seit 13 Jahren mit seiner Langzeitfreundin Kasi Bennett liiert – die beiden haben auch bereits drei gemeinsame Kinder. Die Hochzeitsglocken haben bei den beiden bis dato allerdings noch nicht geläutet – doch das wird sich jetzt bald ändern.

Denn der achtfache Olympiasieger hat just an seinem 40. Geburtstag um die Hand seiner Kasi angehalten. Die 36-Jährige hat „Ja“ gesagt und das Paar verkündete die Verlobung auf Instagram mit den Worten: „Eine Million Momente haben uns hierher geführt. Ja, Immer!“