Stadtbus schlägt Auto: Das zeigt eine neue Befragung in Klagenfurt

Klagenfurt will den 10-Minuten-Takt ausbauen und eine zusätzliche Linie Richtung Fischl schaffen. Gleichzeitig zeigt eine Befragung mit 1214 Teilnehmern, was den Fahrgästen derzeit fehlt.

Mehr Busse, mehr Haltestellen, bessere Informationen: Die Fahrgäste in Klagenfurt haben einen ziemlich konkreten Wunschzettel an den öffentlichen Verkehr. Das zeigt eine Befragung von 1214 Personen, die die Klagenfurt Mobil GmbH (KMG), die Stadt und die City Science Labs der Universität Klagenfurt im Frühjahr durchgeführt haben. Befragt wurde in Bussen und an Haltestellen, über in Bussen ausgehängte Plakate mit QR-Code sowie über den Mail-Verteiler der Universität. Das Ergebnis liegt der Kleinen Zeitung exklusiv vor.

Was besonders hervorsticht: Ein Drittel der Befragten wünscht sich häufigere Fahrten und zusätzliche Ziele. Dabei geht es nicht nur um den klassischen Arbeits- und Schulverkehr. Genannt werden auch Verbindungen zu Ausflugszielen außerhalb der Stadt, etwa zum Pyramidenkogel. Gefragt sind zudem mehr Fahrten am Abend, in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen. 178 Befragte halten außerdem die Zahl der Haltestellen für zu gering – vor allem in der Innenstadt, gefolgt von Viktring und Waidmannsdorf.

10-Minuten-Takt nach Fischl

Die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) kündigt einen weiteren Ausbau des 10-Minuten-Takts an. Derzeit verkehren drei Linien in diesem Rhythmus. „Mein Ziel ist die Einführung einer vierten Linie in Richtung Fischl.“ Dafür brauche es allerdings zusätzlich eine Million Euro vom Land Kärnten. „Dazu wird es demnächst Gespräche mit Landesrat Sebastian Schuschnig geben“, sagt sie. Um Busverbindungen ins Umland zu schaffen, müssten die betroffenen Gemeinden bereit sein, diese mitzufinanzieren. Bislang sei das nur in Krumpendorf und Ebenthal der Fall.

© Helmuth Weichselbraun Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ)

Eine wichtige Rolle spielt inzwischen die Klagenfurt-Mobil-App. 79 Prozent der Befragten kennen sie, 55 Prozent nutzen sie. Beim Ticketkauf ist sie sogar die am öftesten genannte Option: 329 Personen gaben sie als Bezugsquelle an. Gleichzeitig gibt es Kritik, denn die App wird als wenig benutzerfreundlich wahrgenommen. Auch bei Informationen über Verspätungen und Änderungen sehen die Fahrgäste Verbesserungsbedarf. Man verlässt sich lieber auf andere Kanäle: Wenn es um Fahrpläne, Tarife, Störungen oder kurzfristige Änderungen geht, sind die Haltestellen die bevorzugte Informationsquelle.

Luft nach oben bei Bike- und Carsharing

Wassermann verweist auf die laufenden Verbesserungen: „Ich habe mich selbst davon überzeugt, dass die App nun auf dem neuesten Stand ist. Zudem statten wir die am stärksten frequentierten Haltestellen mit digitalen Anzeigetafeln aus.“ Neue Automaten sollen außerdem den Ticketkauf direkt im Bus per Handy oder Karte vereinfachen. Die Umrüstung startet im September. „Die Möglichkeit, die Tickets bar beim Fahrer zu bezahlen, bleibt bestehen“, versichert die Stadträtin.

Grundsätzlich bescheinigt die Befragung dem Stadtbus eine starke Position. Mit 503 Nennungen ist er sogar jenes Verkehrsmittel, das am häufigsten täglich genutzt wird. Das Auto kam auf 242 Nennungen. 268 Befragte gaben sogar an, nie mit dem Pkw unterwegs zu sein.

Das eröffnet Chancen für ergänzende Mobilitätsangebote. Doch hier klafft eine Lücke: Zwar kennen 53,6 Prozent den Fahrradverleih „Nextbike“, genutzt wird er aber nur von 13 Prozent. Noch geringer ist die Bekanntheit des E-Carsharing-Anbieters „Avant2Go“: Nur 27,9 Prozent kennen ihn, lediglich 7,7 Prozent nutzen ihn. Wassermann sieht dennoch Fortschritte: „Seit der Einführung des Carsharings hat der Anbieter die Zahl der Autos verdoppelt. Auch bei ‚Nextbike‘ wurde das Angebot zuletzt um E-Bikes erweitert.“