Campingurlaub: So gefragt sind Kärnten und die Steiermark

Im ersten Halbjahr wurden rund 2,9 Millionen Nächtigungen auf österreichischen Campingplätzen verbucht.

Campingurlaube in Österreich erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Im ersten Halbjahr 2026 blieb das Niveau mit rund 2,9 Millionen Nächtigungen auf heimischen Camping- und Stellplätzen weiter hoch, lag aber 3,6 Prozent unter dem Rekordniveau des Vorjahres, teilte der Österreichische Camping Club (ÖCC) unter Verweis auf Daten der Statistik Austria mit. Besonders stark haben sich demnach heuer bisher die Monate Februar und Mai entwickelt.

Während der Mai mit 789.720 Nächtigungen und einem Plus von 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat besonders stark ausfiel, sorgten April und Juni für Rückgänge bei den Nächtigungszahlen. Der Österreichische Camping Club führt dies vor allem auf wechselhafte Wetterbedingungen und die Lage von Feiertagen und Ferien zurück.

„Camping hat sich in Österreich längst als fixe Größe im Sommertourismus etabliert. Auch wenn einzelne Monate wetterbedingt schwächer ausfallen, zeigt die Entwicklung, dass die Nachfrage nach Campingurlauben ungebrochen hoch ist“, so ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer.

Kärnten auf Platz zwei, Steiermark auf Rang vier

Im ersten Halbjahr 2026 wurde laut ÖCC am häufigsten in Tirol (knapp 916.920 Nächtigungen) gecampt. Kärnten liegt mit rund 654.840 Nächtigungen auf Platz zwei. Salzburg (etwa 309.040) belegt den dritten Platz, gefolgt von der Steiermark (291.380). Im Burgenland wurde 270.970-mal und in Vorarlberg knapp 159.620-mal in Camper, Zelt und Co. übernachtet. Oberösterreich zählte gut 154.800, Niederösterreich knapp 107.850 und Wien rund 46.540 Nächtigungen.