Paar organisiert Festival-Auftakt am Fuße der Petzen

Erwin Bradach und Riccarda Reinwald gestalten den Eröffnungstag des Fuzzstock-Festivals am 27. August.

„Sonne, Almen, Liebe, Blumen“ lautet das Motto des Fuzzstock-Musikfestivals, das von 27. bis 30. August über die Bühne geht. Zentrum ist das Gelände bei der Petzen-Talstation. Der erste Festivaltag (Donnerstag) mit lokalen Bands und bei freiem Eintritt wird unter anderem von Erwin Bradach (37) aus Loibach und seiner Lebensgefährtin Riccarda Reinwald (40) organisiert.

„Es ist eine sorglose Partie, alle sind gut drauf und genießen die Tage“, beschreibt Bradach den besonderen Fuzzstock-Spirit. „Für mich ist es eine Auszeit aus dem normalen Leben“, sagt der Elektriker. „Es ist eine eigene Welt, die wir hier über einige Tage aufbauen.“ Die Verbindung von Musik und Natur macht für den Loibacher den besonderen Reiz aus. Bradach, der auch beim Acoustic Lakeside-Festival mithilft, freut sich besonders wieder auf die Musikwanderung, bei der wieder hunderte Besucher mit dabei sind.

„Wir sind mehr am Gelände als zu Hause“, sagt die Tischlerin Riccarda Reinwald über die Vorbereitungszeit kurz vor Beginn der Veranstaltung. „Es steckt viel Arbeit dahinter, aber alle Helfer arbeiten ehrenamtlich.“ Viele Besucher kommen aus ganz Österreich und übernachten in Zelten rund um das Festivalgelände oder am Pirkdorfer See.

Fuzzstock-Programm 27. August 17 Uhr Einlass

19 Uhr Bio Styla

20 Uhr Blossom Pile

21 Uhr Bordërlane

22 Uhr Josefine

23 Uhr After-Party mit DJ Gerry

„Wir werden alle freundlich aufgenommen. Die Unterstützung in der Region ist groß.“ Er selbst kennt viele der auftretenden Bands und hat in seiner Jugend selbst gespielt. „Fans der alternativen heimischen und deutschen Musikszene kommen auf ihre Kosten.“ Auf den Beginn des Festivals freut er sich besonders: „Wenn man die Stimmung bei den Leuten sieht, ist es wunderschön.“

Bradach ist seit drei Jahren beim Fuzzstock dabei. Neben der Musik gehören für ihn Radfahren, Wandern und Angeln zum Ausgleich. Das Festival sei vor allem eine besondere gemeinsame Zeit: „Alle sind gut drauf und genießen.“