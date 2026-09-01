Kärntens verrücktester Ultralauf: 250 Starter, nur ein Finisher

Bei diesem Bewerb in Ferlach müssen 250 Starter am 7. November jeweils 6,7 Kilometer pro Stunde laufen – bis nur noch einer übrig ist.

Ein Lauf-Event, 250 Starter – und 249 erreichen das „Ziel“ nicht. Sie erhalten ein DNF, also ein „Did Not Finish“. Was nach einem kurios gescheiterten Bewerb klingt, ist ein Ultralauf-Format, das Anfang November erstmals in Kärnten stattfinden wird: Beim „Austria Backyard Ultra – One More Hour“ müssen am 7. November in Ferlach 6,7 Kilometer absolviert werden – und zwar zu jeder vollen Stunde aufs Neue. Wer die Runde nicht rechtzeitig beendet und beim nächsten Start wieder bereitsteht, scheidet aus. Bleibt nur noch ein Starter übrig, hat dieser den Bewerb gewonnen.

Ultra-Trail und Marathon in Tokio

Einer jener „Wahnsinnigen“, die sich in dieses Ausdauerabenteuer stürzen werden, ist Stefan Stanitznig aus Pusarnitz. Der 29-Jährige begann vor sieben Jahren mit dem Laufsport und absolvierte anfangs seine Fünf-Kilometer-Runden im Klagenfurter Europapark. „Mit der Zeit bin ich dann draufgekommen, dass wir in Kärnten viele Berge haben. Gewandert bin ich schon immer gerne, daher habe ich das kombiniert und mit dem Trail-Lauf begonnen“, erzählt Stanitznig. Vor vier Jahren absolvierte er den Wörthersee Ultra-Trail. Nach mehr als 70 Kilometern und 3000 Höhenmetern erreichte er das Ziel – und bekam Lust auf mehr.

Es folgten weitere Trail- und Straßenläufe. „Beim einen geht es eher ums Durchhalten, beim anderen eher ums Tempo. Ich bin einer der wenigen Athleten bei uns, der beides macht.“ Im Frühjahr dieses Jahres kam er beim Tokio-Marathon nach 2:53 Stunden ins Ziel – seine neue persönliche Bestzeit.

Ziel? „150 Kilometer lang laufen“

All diese Bewerbe lassen sich allerdings kaum mit dem „One More Hour“-Event in Ferlach vergleichen. „Ich liebe solche Herausforderungen, bei denen man noch stärker auf sich allein fokussiert ist und auf diese Art gegen die Uhr kämpft“, erklärt der 29-Jährige. Zumindest annähernd vergleichbar seien der Wings for Life World Run und der Backyard-Ultra-Bewerb in St. Jakob im Rosental gewesen. Bei Letzterem galt es, alle 30 Minuten 4,2 Kilometer zu absolvieren. Stanitznig schaffte insgesamt knapp 86 Kilometer.

Sein Ziel für den Ultralauf in Ferlach? „Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Ausdauer und Durchhaltevermögen werden wohl weniger problematisch als die Frage nach Verpflegung und Material“, sagt der Ultraläufer. Nachsatz: „100 Kilometer möchte ich aber auf alle Fälle schaffen, das Ziel ist sogar 150.“ Für jede 6,7-Kilometer-Runde plant er rund 45 Minuten ein. Die verbleibende Viertelstunde soll der Erholung dienen, ehe es in möglichst konstantem Tempo weitergeht.

Event „sicher drei Tage lang“

Wie die Athleten, die einen Startplatz erhalten haben, freut sich auch Veranstalter Patrick Riepl auf das Event. „Das Ganze schwirrt schon lange in meinem Kopf herum. Seit einem Jahr war ich auf der Suche nach der richtigen Location.“ In Ferlach habe er nun optimale Voraussetzungen vorgefunden: „Es ist wichtig, dass die Gemeinde dahintersteht. Hier bekommen wir jegliche Unterstützung.“ Startgeld gebe es zwar, dessen Höhe wolle man allerdings nicht offiziell bekannt geben. Riepl sagt nur so viel: „Wir hatten doppelt so viele Bewerbungen, wie wir Starter zulassen konnten.“

© ZvG/ Oberdorfer Thomas Patrick Riepl (rechts) ist nicht nur Veranstalter des Events, sondern auch selbst immer wieder bei extremen Ausdauerbewerben am Start

Wer beim „Austria Backyard Ultra – One More Hour“ in Ferlach gut abschneidet, kann sich laut Riepl für das österreichische Team bei der Team-WM 2028 qualifizieren. Die Konkurrenz ist allerdings gewaltig: Einige der besten Backyard-Ultraläufer des Landes werden an den Start gehen, auch die österreichischen Rekordhalter bei Männern und Frauen sind dabei. Und wie lange könnte der Bewerb dauern? „Ich rechne damit, dass die Besten sicher drei Tage lang unterwegs sein werden“, verrät Riepl.