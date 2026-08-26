Rapids letzter Schritt in die Conference League

Mit einem Sieg gegen die Hearts of Midlothian am Mittwoch (18.45 Uhr, ORF 1 live) würden die Hütteldorfer zum dritten Mal in Serie in die Ligaphase einziehen.

Der 25. August 2022 markierte eine kleine Zäsur in der Geschichte des SK Rapid. Damals schieden die Wiener im Conference-League-Play-off auf blamable Art und Weise gegen den liechtensteinischen Cupsieger Vaduz aus und verpassten den Einzug in den europäischen Wettbewerb. Während unmittelbar nach dem Spiel viel Unruhe in den Verein kam, markiert die Partie doch ein besonderes Kapitel. Denn es ist das letzte Qualifikationsspiel auf heimischem Boden, das Rapid verloren hat.

Zehn Qualifikationsspiele hat Rapid seither im Weststadion absolviert, darunter auch gegen namhafte Gegner wie Fiorentina, Trabzonspor oder Braga. Verloren hat man aber nie, ein solches Ergebnis am Mittwoch (18.45 Uhr, ORF 1 live) gegen die Hearts of Midlothian würde nach dem 2:2 im Hinspiel zumindest die Verlängerung bedeuten. „Wir müssen unsere Qualitäten und das Selbstvertrauen aus den bisherigen Heimauftritten zeigen“, sagte Trainer Johannes Hoff Thorup. Denn auch in allen vier Pflichtspielen in dieser Saison im eigenen Stadion ging man als Sieger vom Platz, zuletzt beim 8:0 gegen den GAK.

Das Remis im Hinspiel war nach saisonübergreifend neun Pflichtspielsiegen in Serie die erste nicht gewonnene Partie der Saison, über weite Strecken war man aber die bessere Mannschaft. Eine schwache Phase zu Beginn der zweiten Spielhälfte verhinderte den Sieg. „Wir hatten schwierige Momente. Aber mit unserem Spielstil können wir sie dominieren, das haben wir schon gezeigt. Ich hoffe, dass wir das wiederholen können und vor dem Tor ein bisschen gefährlicher sind. Ich nehme das als Kompliment, dass erwartet wird, dass wir weiterkommen“, erklärte Thorup.

Seit der Partie gegeneinander sind beide Teams nicht mehr auf dem Feld gestanden, sowohl das Ligaspiel Rapids gegen Salzburg als auch das Spiel der Hearts gegen Falkirk wurden verschoben. Thorup erklärte, dass er nicht explizit Elfmeterschießen trainieren ließ, die Spieler aber durchaus von sich aus ein paar Elfmeter im Training schießen sollen: „Du kannst deine Technik trainieren, deinen Stil.“ Finanziell würde sich ein Aufstieg für Rapid, wo Jonas Auer erkrankt fehlt, auf jeden Fall lohnen. Der Einzug in die Ligaphase würde 3,17 Millionen Euro bringen, ein Sieg dort 400.000 Euro und ein Unentschieden 133.000 Euro. Für die Hütteldorfer wäre es der dritte Einzug in die Ligaphase der Conference League in Serie, mit 39 absolvierten Spielen im Bewerb inklusive der Qualifikation befindet man sich in der Rangliste der meisten Partien schon auf Rang fünf.