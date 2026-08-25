Rüstung, Roboter, Drohnen? Alternativen für bedrohte VW-Werke

Beim nun angelaufenen Reigen an Betriebsversammlungen geht es um die Zukunft von Volkswagen: Mitten im ersten Schlagabtausch zwischen VW-Konzernvorstand, Betriebsräten und Mitarbeitern wurden erste Pläne bekannt.

In der Wolfsburger VW-Zentrale hat die Serie von Betriebsversammlungen beim kriselnden Autobauer begonnen. Die Mitarbeiter kritisierten jüngst eine aus ihrer Sicht desaströse Kommunikation und lediglich oberflächliche Infos aus der Chefetage rund um Konzernvorstand Oliver Blume. Zehntausende Stellen und vier Werke sollen in Gefahr sein. Blume stößt mit diesem Umbauplan für Europas größten Autobauer auf massiven Protest der Beschäftigten. Teilnehmern zufolge quittierten die mehr als 10.000 VW-Beschäftigten in und vor der Halle seine Rede auf der außerordentlichen Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg mit Pfiffen und bekundeten ihren Protest mit Schildern und Transparenten.

Blume erklärte einmal mehr, dass VW unter großem Druck von US-Zöllen, geopolitischen Risiken und neuen Rivalen Kosten senken und schlanker werden müsse. Insgesamt soll es bei Blumes Plan weltweit um 100.000 Stellen und vier Werke in Deutschland gehen. Bei den Arbeitnehmervertretern stieß er damit auf scharfe Kritik. Die IG Metall kündigte Widerstand gegen die Abbaupläne des Managements an. „Kooperation ist möglich, aber wenn der VW-Vorstand einzig den Weg des Abbaus und der Kürzungen einschlägt, werden wir uns dem mit aller Kraft entgegenstellen“, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. „Dann steht Volkswagen ein Konflikt bevor, der härter werden kann als zuvor.“

„Das macht uns oft zu langsam und zu kompliziert“

Vorstandschef Blume beschrieb den Konzern vor den Versammlungen intern als „überdimensioniert“. „Das macht uns oft zu langsam und zu kompliziert“, sagte er in einem Interview. Vor der Bühne hielten Vertrauensleute der IG Metall dem Management Parolen wie „Tarifbruch stoppen!“ und „Unsere Jobs sind nicht Eure Bilanzkorrektur!“ entgegen, wie Teilnehmer berichteten. Betriebsratschefin Daniela Cavallo verurteilte die kürzlich von Blume genannte Zahl von weiteren 50.000 abzubauenden Stellen, die theoretisch hergeleitet worden sei, um an der Börse gut anzukommen. „Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten!“, kritisierte sie in ihrer von frenetischem Applaus begleiteten Rede, dass bisher kein genauer Plan vorliege.

„Unser Vertrauen in diesen Konzernvorstand, insbesondere auch in dessen Vorsitzenden Oliver Blume, ist beschädigt. Noch nicht irreparabel. Aber beschädigt“, so ihre Worte. Cavallo warf Blume insbesondere vor, weiterhin Details zu seinen Plänen schuldig zu bleiben. Blume habe seine Chance verpasst, sagte sie nach der Betriebsversammlung.

„Belastbare Perspektiven für alle Standorte“

Mit Blick auf mögliche Werksschließungen in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm sprach Blume von einer letzten Option, die er gern vermeiden wolle. „Unser Ziel ist es, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten belastbare Perspektiven für alle Standorte zu schaffen“, sagte Blume. Für die vier Werke gebe es aber derzeit noch keine „wettbewerbsfähige Belegung“ für die 2030er-Jahre. Blume: „Aus heutiger Sicht entfällt etwa die Hälfte des Anpassungsbedarfs auf Deutschland, die andere international – in insgesamt rund 170 Gesellschaften“, ergänzte Blume. Details seiner Sparpläne, die der Betriebsrat gefordert hatte, blieb der Konzernchef weiter schuldig. Es solle auch künftig „so weit wie möglich“ auf freiwilliges Ausscheiden über Renteneintritte und einvernehmliche Vereinbarungen gesetzt werden, versicherte Blume. Er verwies auf die ernste Lage der Branche. „Es ist keine VW-Krise, sondern eine Krise der gesamten Automobilbranche."

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies kritisierte den Sparkurs des VW-Konzernvorstands. Wie die Arbeitnehmervertreter lehnte Lies zudem die vom Management vorgeschlagenen Fabrikschließungen ab. „Es geht jetzt nicht um die Frage der Werkschließung.“ Der Vorstand müsse Konzepte vorlegen, wie die Kapazität an den bestehenden Standorten besser ausgeschöpft werden könne - durch attraktivere Fahrzeuge, aber auch durch „Ergänzungen“, wie etwa Rüstungsproduktion. Niedersachsen ist wesentlich an VW beteiligt. Lies ergänzte, alle Anteilseigner und der Vorstand müssten das Ziel verfolgen, Industriestandorte in Deutschland und Niedersachsen zu stabilisieren. Er erwarte, dass Volkswagen sich mit möglichen anderen Wachstumsfeldern befasse, wenn die Automobilproduktion an einem Standort nicht fortgeführt werden könne. „Nichts anderes ist akzeptabel.“ Lies sprach etwa von Rüstung, humanoiden Robotern und Drohnen. Auch könnten Automodelle, die in China entwickelt und gebaut würden, auch in Deutschland gebaut werden.

Am 4. September wird wieder abgestimmt

Die Arbeitnehmerbank und die Vertreter des Landes hatten im Aufsichtsrat Blumes Umbauplan zunächst verhindert. Am 4. September soll das Kontrollgremium erneut darüber beraten. Insidern zufolge haben das Land und die Arbeitnehmer jeweils eigene Vorschläge erarbeitet, wie das Unternehmen aus der Krise kommen soll. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung liegen damit insgesamt drei Beschlussvorlagen vor, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Sprecher des Aufsichtsrats, des Landes und des Betriebsrats lehnten eine Stellungnahme dazu ab. Offen ist, wie es bei einem Scheitern von Blumes Plan im Aufsichtsrat weitergeht. Als eine Möglichkeit wird eine außerordentliche Hauptversammlung angeführt, die dann über die Zukunft des Unternehmens entscheiden muss.