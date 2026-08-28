Zug fiel aus: Radler mussten nachts im Gewitter nach Villach strampeln

ÖBB übernahm wegen Gewitter verspäteten Zug aus Italien nicht. Steirisches Ehepaar musste kurzerhand mit dem Rad weiterfahren, Bundesbahnen entschuldigen sich.

So hätte sich das steirische Ehepaar die Heimfahrt am vergangenen Freitagabend nicht vorgestellt. Eine Woche lang waren die beiden als Bikepacker mit ihren Fahrrädern in Österreich und Italien unterwegs, danach sollte es mit dem Zug von Udine via Villach nach Hause gehen. Doch die Fahrt mit der Eisenbahn lief alles andere als auf Schiene ab.

Der Zug, den die Steirer gebucht hatten, hätte plangemäß um 17.15 Uhr in Udine abfahren sollen. „Dann hieß es, dass es im Raum Tarvis Unwetter gibt und sich die Abfahrt wegen Beschädigungen auf der Strecke verzögert“, schildert der Steirer. Zwei Stunden später konnte der Regionalexpress Udine schließlich verlassen. Kurz vor Tarvis tauchte dann aber das nächste Problem auf. „Es hieß plötzlich, dass die ÖBB den Zug in Tarvis wegen der Verspätung nicht wie geplant übernehmen können und alle aussteigen müssen“, erzählt der Steirer. „Nähere Details gab es nicht, der Schaffner im Zug sagte, dass er bei den ÖBB leider niemanden erreicht.“

Ersatzbusse für den Zug nahmen keine Fahrräder mit

Am Bahnhof stellte sich dann zwar heraus, dass die ÖBB für die Weiterfahrt nach Villach Ersatzbusse zur Verfügung stellen. „Aber in den Bussen war keine Fahrradmitnahme vorgesehen. Im Zug waren aber Dutzende Radfahrer, die damit alle am Bahnhof in Tarvis gestrandet waren.“ Das Ehepaar versuchte noch ein Hotelzimmer zu ergattern, doch in der Stadt war alles ausgebucht.

Obwohl das Gewitter immer noch im Gange war, entschlossen sich die Steirer – so wie etliche andere betroffene Radfahrer – kurzerhand auf den Fahrrädern weiter nach Villach zu fahren. „Über uns haben die Blitze gezuckt, es war wirklich grenzwertig“, berichtet der Sportler. Um Mitternacht kamen die Betroffenen in Villach an, zum Glück ohne weitere Zwischenfälle. Der Ärger bei den beiden Steirern ist groß. „Wie kann es sein, dass man auf einer Zugstrecke, die unter Radfahrern besonders beliebt ist, einfach strandet, ohne weitere Kommunikation von den Betreibern?“

Kurzfristige Umstellung wurde Radlern zum Verhängnis

Bei den ÖBB bedauert man den Vorfall. „In solchen Situationen muss ein Schienenersatzverkehr teilweise sehr rasch organisiert werden. Dabei ist die Mitnahme von Fahrrädern leider nicht immer möglich“, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Dass die Situation für die betroffenen Fahrgäste sehr unangenehm war, verstehe man. „Die ÖBB bemühen sich in solchen Fällen, rasch eine möglichst gute alternative Beförderung zu organisieren.“ Die betroffenen Kunden bitte man ausdrücklich um Entschuldigung.