Komödienspiele Porcia zählten heuer 17.000 Besucherinnen und Besucher

Fünf Eigenproduktionen standen unter dem Motto „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ Der Theaterwagen tourt noch durch das Land.

Mehr als 17.000 Besucherinnen und Besucher haben die Komödienspiele Porcia in Spittal an der Drau in der heurigen Saison verzeichnet. Wie das Festival am Dienstag mitteilte, wurden die Zahlen des Vorjahres übertroffen. In der 65. Saison gab es fünf Eigenproduktionen unter dem Motto „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“ zu sehen. Gegeben wurde unter anderem „Der Gefoppte“ von Georges Feydeau - ein Stück, das bereits im ersten Festivaljahr 1961 auf dem Spielplan stand.

Große Vorfreude

Intendant Florian Eisner: „Mit dieser erfolgreichen Spielzeit im Rücken gehen wir mit noch mehr Vorfreude in die Planung der Spielzeit 2027.“ Die Planungen dafür seien bereits gestartet. Unter anderem ist die Uraufführung von „Zur goldenen Kachel“ des mit dem Österreichischen Komödienpreis Porcia 2026 ausgezeichneten Autors und Schauspielers Wolfgang R. Muhr geplant. In der Bilanz sind die Besucherzahlen für den „Theaterwagen Porcia“ nicht enthalten, dieser tourt noch bis Ende August.