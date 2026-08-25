Schon einmal gab es beim Betriebsrat der Voestalpine Tubulars in Kindberg finanzielle Unregelmäßigkeiten samt einer Verurteilung. Jetzt stehen wieder Vorwürfe im Raum, Freiheitliche fordern Aufklärung.

Wie berichtet gibt es beim Betriebsrat der rund 1000 Mitarbeiter starken Voestalpine Tubulars in Kindberg mutmaßliche Unregelmäßigkeiten bei der Finanzgebarung. Der Konzern hat die Verdachtsmomente selbst „proaktiv“, wie er betont, an Arbeiterkammer und Kontrollgremien weitergeleitet.

Mittlerweile liegt die Causa auch bei der Staatsanwaltschaft, die allerdings noch den Anfangsverdacht prüft – es gilt die Unschuldsvermutung. Auf politischer Ebene macht die FPÖ jetzt den nächsten Schritt. Bundesrat Peter Samt stellt eine parlamentarische Anfrage an SP-Justizministerin Anna Sporrer und fordert dabei volle Aufklärung.

Blick zurück

„Gerade angesichts der Geschehnisse in der Vergangenheit ist größtmögliche Transparenz geboten“, sagt auch der Mürztaler FP-LAbg. Philipp Könighofer und verweist darauf, dass es in Kindberg beim Betriebsrat schon einmal zu Unregelmäßigkeiten kam. Auch wenn es sich jetzt um einen anderen Personenkreis handelt, gab es schon ab 2017 umfangreiche Ermittlungen. Zwei Betriebsräten wurde 2021 schließlich der Prozess gemacht, es gab auch eine rechtskräftige Verurteilung.

© FPÖ Bruck-Mürzzuschlag Amesbauer und Könighofer

Die FPÖ will von der Ministerin konkret wissen, ob es zwischen den Vorgängen damals und mutmaßlichen Ungereimtheiten heute möglicherweise Verbindungen gibt. Die Partei, konkret in Person des heutigen Landesrates Hannes Amesbauer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und seines damaligen Mitarbeiters Könighofer, hatte sich damals schon für „volle Aufklärung“ eingesetzt.

© APA / Hans Klaus Techt Justizministerin Anna Sporrer

Bei der Arbeiterkammer Steiermark will man den aktuellen Fall übrigens nicht näher kommentieren und verweist auf die Staatsanwaltschaft. Vom Prozedere her könnte die AK aber genau jene Stelle sein, die Unregelmäßigkeiten aufdeckt. Sie prüft von Gesetzes wegen einmal jährlich sämtliche Betriebsratsfonds. Sie hatte auch damals schon eine Anzeige gegen die Kindberger Betriebsräte eingebracht.