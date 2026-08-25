Nach Großbrand: In Friaul wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar

Am Monte Amariana herrscht weiterhin Lebensgefahr. Warnung vor instabilen Hängen, Steinschlag und kaum noch erkennbaren Wegen.

Die Flammen sind gelöscht, die Folgen des verheerenden Brandes am Monte Amariana werden Wanderer und Bergsteiger aber noch lange beschäftigen. Nach einem Lokalaugenschein zeichnet der CAI Tolmezzo, die örtliche Sektion des italienischen Alpenvereins, ein alarmierendes Bild: Der Normalweg auf den Amariana und die Wege am Amarianute sind schwer beschädigt und derzeit nicht begehbar.

1 / 7 Die gewaltigen Spuren des Waldbrands sieht man in der Gegend überall © Cai Sezione Di Tolmezzo

Regen zugleich als Fluch und Segen

Das Feuer habe in mehreren Abschnitten das Kalkgestein ausgeglüht und die Vegetation vollständig vernichtet. Auch jene Wurzeln, die den Boden zusammenhielten und dem Hang Stabilität gaben, seien verschwunden. Der zuletzt gefallene Regen half zwar dabei, die Flammen zu löschen, verschärfte zugleich aber die Situation auf den Wegen. Weil die schützende Vegetation fehlt, floss das Wasser ungebremst über die Hänge. Wege wurden ausgespült, Material löste sich, zudem besteht Steinschlaggefahr.

Wanderwege in Mitleidenschaft gezogen Als aktuell gefährlichste Route gilt der Weg CAI 414 von Amaro auf den Monte Amariana. Auch der Weg CAI 462 auf den Monte Amarianute bleibt geschlossen. Vom Alpinsteig „Mario Dalla Marta“ wird ebenso dringend abgeraten. Auf der Mulattiera vom Rio Confine nach Stavoli Lisagno droht Steinschlag. Zusätzlich ist der Weg CAI 412 von Pra di Lunze auf den Monte Palevierte wegen eines davon unabhängigen Brandes gesperrt.

Auch die Orientierung ist schwierig: Markierungen und bekannte Anhaltspunkte sind teilweise verschwunden, die Beschaffenheit des Geländes hat sich verändert. Der CAI rechnet damit, dass Aufräum- und Sicherungsarbeiten mehrere Monate dauern werden. Ein genauer Zeitplan sei derzeit unmöglich aufzustellen. Die Gemeinde Tolmezzo hat das betroffene Wegenetz zunächst für 60 Tage gesperrt.

1 / 8 Der Brand bei Tolmezzo von Illegio aus gesehen - aufgenommen vor wenigen Tagen © KLZ / Livia Steiner

Madonna als Hoffnungsschimmer

Doch bei all der Zerstörung gab es auch Hoffnungsschimmer: Während des Feuers hatte eine inmitten des Brandgebiets stehende Marienstatue für Aufsehen gesorgt. Obwohl ringsum die Flammen wüteten, blieb sie unversehrt.