Bademeister und Urlauber bei Unfall in Norditalien gestorben

Ein Bademeister und ein Mann sind bei einem dramatischen Rettungsversuch an der ligurischen Küste im Norden Italiens ums Leben gekommen. Der 62 Jahre alte Helfer wollte den 66 Jahre alten Urlauber aus dem Meer retten. Beide ertranken jedoch wenige Meter vom Ufer entfernt, wie die Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag unter Berufung auf die Behörden meldete. Das Unglück ereignete sich demnach am Vormittag an einem Strand in Andora in Ligurien.