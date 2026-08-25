Fast Food statt Gasthaus? „Da bleibt keine andere Wahl“

Immer weniger Gastrobetriebe, aber mehr Umsatz – das liegt auch an der Systemgastronomie und dem Fast-Food-Sektor. Das sagt das Forum der Kleinen Zeitung dazu! Was ist Ihre Meinung?

Kleine, lokale Gasthöfe stehen in Österreich zunehmend unter Druck. Die Zahl der Gastronomiebetriebe sinkt stetig – in den vergangenen zehn Jahren um sieben Prozent –, während der Umsatz wiederum um 56 Prozent gestiegen ist. Erklärbar sei das laut Klaus Friedl, dem Fachgruppenobmann der steirischen Gastronomie, mit der aufstrebenden Systemgastronomie. Großen Ketten fiele es leichter, Waren aufgrund der Menge zu einem niedrigeren Preis zu erhalten. Auch bei Personal und Marketing seien große Player klar im Vorteil.

Ein weiterer Faktor seien Fast-Food-Lokale, die für Familien heute oft einen Ersatz für das traditionelle Wirtshaus darstellen, schildert Friedl. Das Imbiss- und Fast-Food-Segment macht österreichweit derzeit einen Anteil von 12,1 Prozent der Standorte aus, Gasthäuser und Restaurants kommen auf 27 Prozent.

„Ein richtiges Gasthaus ist mir um Etliches lieber“

Vielen Usern des Kleine-Zeitung-Forums schmeckt die Entwicklung hin zur Systemgastronomie und zu Fast-Food-Ketten wenig. „Also ich brauch das Zeug nicht unbedingt. Wir gehen nur mit den Enkeln dorthin, ein richtiges Gasthaus – gibt nicht mehr viele – ist mir um Etliches lieber“, schreibt „Reipsi“. „Bodenständige und gutbürgerliche Küche ist uns bzw. mir immer lieber, Qualität und gute Zubereitung geht immer vor“, stimmt „Leopold_Albert_S“ zu, „Fast-Food-Pampe meiden wir in der Familie, wo es nur geht“.

Fragen Sie einmal einen Jugendlichen, ob er z. B. einen Gemüseeintopf kennt! — User „Immerkritisch“

„Wenn ich mir heute die Systemgastronomie mancher Häuser anschaue, ist fast kein Unterschied zu den Fast-Food-Ketten wahrnehmbar. Dort wie da wird in dem Sinne nicht gekocht“, merkt „Lark“ an. Vor allem bei der jüngeren Generation gebe es einen Wandel, kommentiert „neubildung“: Sie sei „mit Fast Food aufgewachsen, viele können nicht einmal richtig kochen. Wie sollen die eine gesunde Esskultur entwickeln?“ „Immerkritisch“ glaubt: „Sooo viele übergewichtige junge Leute hat es früher nicht gegeben! (...) Fragen Sie einmal einen Jugendlichen, ob er z. B. einen Gemüseeintopf kennt!“

„Beim ‚Mäcci‘ weiß man, was man bekommt“

Viele Kommentatoren sehen die Wirte selbst in der Verantwortung: „Allerdings ist es beim derzeitigen Preis-Leistungs-Verhältnis vieler einheimischer Wirte kein Wunder, dass dann die Wahl zugunsten vom Mäcci fällt – auch wenn dieser bei Weitem nicht als ‚günstig‘ zu bezeichnen ist“, schreibt „Salcher“. Laut Nutzer „redbull“ sei die sinkende Anzahl der Wirtshäuser „kein Wunder“: „Klassische Gasthäuser werden immer weniger, ohne Reservierung selten ein Platz frei. Da bleibt keine andere Wahl, als zum Pizza-Kebap-Burger-Laden zu gehen, wenn man spontan essen gehen möchte.“

Nach dem Sport würde „Jaenner08“ gerne ein passendes Restaurant finden, doch „unsere Geduld ist wirklich am Ende. So wird es mangels anderer Möglichkeiten auf der Heimfahrt eben der ‚Mäcci‘. Dort ist die Qualität konstant, und man weiß, was man bekommt.“ Die Gäste seien „keine Melkkühe, denen das Geld nur so aus der Tasche fällt“.

Preise zum Teil „massive Frechheit“

„AIRAM123“ ärgert sich ebenfalls über viele Betriebe: „Die Preise wurden hinaufgetrieben ohne Ende und jetzt wundern sie sich, dass a) kaum noch jemand essen geht und b) die Jugend zuhause feiert oder im Stadtpark bechert, was zuvor beim Spar gekauft wurde. (...) Die Getränkepreise sind z. T. eine massive Frechheit. Beim Essen kann man noch mit Qualität argumentieren. Aber warum muss eine Flasche 0,75 Liter Mineralwasser 10 Euro kosten?“

„Wir finden unterwegs immer schwerer bodenständige bzw. gutbürgerliche Gasthäuser, wo authentisches gutes Essen angeboten wird“, lautet die Reaktion von „Biedermeier“. „Und ich glaube nicht, dass nur die Personalnot und das Sparverhalten des Publikums dafür verantwortlich sind. Ich glaube eher, dass eine schleichende Entfeinerung in der Gastronomie stattfindet.“

Bedauerlicherweise ist die Wertschätzung (!) in Bezug auf Qualität, Produktion und Arbeit viel zu gering. — User „Leopold_Albert_S“

Fehlende Wertschätzung der Gäste

Hinter die Gastronomen stellt sich wiederum „earlofcarinthia“ und sieht die Ursache bei den Gästen und der Politik: „Die Leut‘ wollen alle ein gutes Lokal, aber zahlen wollen sie nix. Mit diesen politischen Rahmenbedingungen einen traditionellen Gasthof zu führen, ist in diesem Land fast unmöglich.“

„Bedauerlicherweise ist die Wertschätzung (!) in Bezug auf Qualität, Produktion und Arbeit viel zu gering“, schreibt „Leopold_Albert_S“ in den Kommentaren. „Vom zu Hause selbst Zubereiten spreche ich da noch kein Wort, wo viele im Vergleich begreifen würden, was es wirklich wert ist.“