Das sind die neuen Predinger Kürbisbürgermeister

Die traditionelle Wahl zum Jugendkürbisbürgermeister und Kürbisbürgermeister war der Höhepunkt des 48. Predinger Kürbisfests.

Kürbisbürgermeister wird, wer vom in den Kürbisbrei herabfallenden Kürbis am meisten Spritzer abbekommt

Wenn ein herabfallender Kürbis über das Schicksal eines Amtes entscheidet, kann es sich nur um das Predinger Kürbisfest handeln. Bei der 48. Auflage standen wie gewohnt Tradition, Musik und Unterhaltung im Mittelpunkt. Gleichzeitig nutzte die Marktmusikkapelle Preding die Veranstaltung, um ihr 150-jähriges Bestehen gemeinsam mit zahlreichen Gästen zu feiern.

Traditionelle Wahl

Besonders gespannt blickten die Besucher auf die beiden Kürbisbürgermeisterwahlen. Bei der Jugendwahl am Samstagabend bekam Konstantin Sulo am meisten Spritzer Kürbisbrei ab und sicherte sich damit den Titel des Jugendkürbisbürgermeisters. Einen Tag später stellte sich die erwachsene Konkurrenz der wohl ungewöhnlichsten Wahl des Landes. Unter den zehn Kandidaten setzte sich schließlich Angela Gurt durch; sie wird Preding gemeinsam mit Sulo im kommenden Jahr repräsentieren.

© Wendelin Krammer Bürgermeister Andreas Stangl (Mitte) mit Jugendkürbisbürgermeister Konstantin Sulo und Kürbisbürgermeisterin Angela Gurt

Rund um diese Höhepunkte bot das Festprogramm zahlreiche weitere Attraktionen: Angefangen von einer musikalischen Wanderung über eine heiße Party-Nacht mit DJ bis zum Jubiläumsfrühschoppen.