Jubiläum: Wolfsberger Bürgerfrauen werden 50

Seit 50 Jahren engagieren sich die Wolfsberger Bürgerfrauen für Tradition, Kultur und Soziales. Zum Jubiläum kommen Bürgerfrauen aus ganz Kärnten nach Wolfsberg.

Seit 1976 sind die Wolfsberger Bürgerfrauen im gesellschaftlichen und kulturellen Leben der Stadt aktiv. Bei der Gründung traten zwölf Frauen unter Obfrau Roswitha Sternat erstmals öffentlich auf. Zwei Gründungsmitglieder, Gertraut Buchbauer und Herlinde Zeitlinger-Gärtner, sind bis heute dabei. Zum 50. Gründungsjubiläum kommen am 12. September 2026 Bürgerfrauen aus ganz Kärnten nach Wolfsberg. Gefeiert wird in Kirche und Schloss.

© KK 1976

Aktuell zählt der Verein 24 Mitglieder, Obfrau ist Elisabeth Hutter. Neben der Pflege von Brauchtum und kulturellem Erbe steht das soziale Engagement im Mittelpunkt. Die Bürgerfrauen unterstützen etwa die „Team Österreich Tafel“ und helfen mit den Einnahmen ihrer zweimal jährlich veranstalteten Flohmärkte Menschen in Not. Auch die Wolfsberger Literaturgeschichte ist ein Schwerpunkt: Die Bürgerfrauen setzten Gedenktafeln instand und erinnern mit Lesungen an Literatinnen wie Gerhart Ellert, Christine Lavant und Tini Supantschitsch.

Fester Bestandteil des Jahres ist zudem der Nikolausbesuch bei der Mariensäule am Hohen Platz. Bei kirchlichen Festen und städtischen Veranstaltungen repräsentieren die Frauen in ihrer Tracht die gelebte Tradition des Wolfsberger Bürgertums. Landesweit engagieren sich rund 500 Bürger- und Goldhaubenfrauen zudem bei Katastrophen und in akuten Notfällen.