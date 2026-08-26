Frau wollte Nachbarn erstechen, rutschte aber auf Teppich aus

Verhinderte wegrutschender Teppich Bluttat in Graz? Laut Staatsanwaltschaft wollte die Frau mit einem Messer töten, Nachbar konnte wegen „Ausrutscher“ flüchten.

Haarscharf und nur dank eines „Haushaltsunfalls“ der Angreiferin ist ein Mann einer Messerattacke entkommen. So jedenfalls ordnet die Grazer Staatsanwaltschaft jene Tat ein, die sich im Zuge eines eskalierenden Nachbarschaftskonflikts in der Landeshauptstadt ereignet hat.

„Die Frau begab sich laut Anklage zunächst mit einem Küchenmesser bewaffnet und lautstark schreiend zur Terrassentür des Nachbarn“, führt Gerichtssprecherin Barbara Schwarz aus. Hintergrund: Aufgrund ihrer psychischen Störung ging die Frau fälschlich davon aus, dass ihr Nachbar immer wieder in die von ihr und ihrer Mutter bewohnte Wohneinheit eingebrochen sei, dort Sachen gestohlen und Kameras installiert habe.

Glasscheibe eingetreten, Messer gezückt

Vor der Wohnung stehend, zertrat die Frau die Glasscheibe der Terrassentür. Als der erschrockene Mann den Vorhang beiseite zog, sah er, dass seine Nachbarin direkt vor der eingetretenen Tür stand. Diese hielt das Messer über ihrem Kopf und soll ihn angebrüllt haben: „Komm her, ich stech‘ dich ab!“ Als sie in die Wohnung trat, flüchtete der Nachbar in Richtung Schlafzimmer. Unter weiteren Drohungen („Ich bring‘ dich um!“) und mit Stichbewegungen lief die Angreiferin hinterher. Dann der Fehltritt: „Als sie die letzten Schritte auf den Mann zukam und im Begriff war, zuzustechen, rutschte sie auf einem Teppich aus und kam zu Sturz“, heißt es in der Anklageschrift.

Diesen Moment nutzte der Mann, um an der Frau vorbei auf die Terrasse zu flüchten: Dort rutschte er jedoch selbst aus und kam zu Sturz. Die Angreiferin hatte sich da bereits wieder aufgerappelt, soll sofort auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Durch seine Hilfeschreie wurde die Mutter der Frau auf den Zwischenfall aufmerksam, eilte zu Hilfe und zerrte ihre Tochter zur Seite. Das Opfer (blutende Wunde an der Hand) flüchtete, alarmierte die Polizei. Klar ist für die Staatsanwaltschaft, dass die Frau „bewusst töten wollte. Lediglich aufgrund der Umstände, dass sie zu Sturz kam und später ihre Mutter einschritt, blieb es beim Versuch“.

Nur das Ausrutschen der Frau am Teppich verhinderte, dass sie auf den Nachbarn einstach. — Anklage der Staatsanwaltschaft

Unterbringungsantrag für Angreiferin

Laut Gutachten war die Frau zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig. Wäre sie es gewesen, wären ihre Taten „den Verbrechen des Mordversuchs und des Hausfriedensbruchs zuzurechnen“. Zudem stünde Widerstand gegen die Staatsgewalt im Raum – die Angreiferin hat bei der Festnahme einem Polizisten eine Kratzverletzung am Hals zugefügt. So aber wird von der Staatsanwaltschaft aufgrund der Erkrankung der Betroffenen ihre Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gefordert. Aufgrund ihrer schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung seien nämlich ähnliche Taten mit hoher Wahrscheinlichkeit („bis hin zum Mord“) zu befürchten. Ein Geschworenengericht wird im Oktober am Grazer Straflandesgericht über diesen Unterbringungsantrag entscheiden.