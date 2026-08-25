Der steirische Tennissport trauert um Gerhard Schelch. Der erfolgreiche Spieler, Trainer, Mentor und Förderer zahlreicher Talente ist am 12. August im Alter von 84 Jahren verstorben.

Gerhard Schelch war weit mehr als ein erfolgreicher Tennisspieler. Über Jahrzehnte hinweg hinterließ der gebürtige Trofaiacher seine Spuren im steirischen und österreichischen Tennissport – als Sportler, Trainer, Visionär, Mentor und vor allem als leidenschaftlicher Förderer der nächsten Generation.

Erfolgreicher Sportler und Förderer

Seine Liebe zum Tennis begann laut eines Nachrufs des Steirischen Tennisverbandes Anfang der 1960er-Jahre in Trofaiach. Was zunächst mit einer Begegnung mit dem Sport begann, entwickelte sich zu einer lebenslangen Leidenschaft. Schelch arbeitete sich rasch in die steirische und österreichische Spitze vor und feierte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Erfolge. Schelch wurde unter anderem Steirischer Meister sowie Österreichischer Seniorenmeister im Einzel und Doppel. Auch international sorgte er für Aufsehen. Gemeinsam mit Peter Fuchs wurde er Weltmeister im Herrendoppel, zudem holte er den Europameistertitel im Herrendoppel und wurde Mannschaftsweltmeister im Tennis. Auch abseits des klassischen Tennisplatzes war Schelch erfolgreich: Im Ski-Tennis wurde er gleich zweimal Weltmeister und Europameister.

© GEPA pictures Gerhard Schelch (Mitte) im Jahr 2010 bei einer Buchpräsentation mit Skisprunglegende Toni Innauer (rechts) und dem 2021 verstorbenen Sportanwalt Christian Flick

Seine vielleicht größte Bedeutung für den steirischen Tennissport entwickelte er jedoch abseits der eigenen Erfolge. Bereits 1974 errichtete Schelch eine der ersten Tennishallen der Steiermark und gründete ein steirisches Tennis-Leistungszentrum. Damit schuf er Strukturen, von denen zahlreiche junge Talente profitieren sollten. Als Trainer und Mentor begleitete Schelch zahlreiche Spieler auf ihrem Weg. Zu den Talenten, die von seinem Wissen und seiner Erfahrung profitierten, zählen unter anderem Thomas Muster, Gilbert Schaller, Harald Schelch, Oliver Fuchs und Alexander Pfann.

Gedenkfeier am GAK-Tennis

Am 12. August 2026 ist Gerhard Schelch im Alter von 84 Jahren verstorben. In einem Nachruf des GAK wurde er als „Sportler, Mentor, Menschenfreund voller Herzlichkeit und Lebensfreude“ gewürdigt. Am Samstag, dem 29. August, findet von 15 bis 16 Uhr in der Halle A des GAK-Tennis eine Gedenkfeier statt. Dabei soll in Bildern auf das Leben des Verstorbenen zurückgeblickt und gemeinsam an ihn erinnert werden.