Volksmusiker Willly Pichay: „Aus Vorbildern sind Freunde geworden“
Als „musizierender Rauchfangkehrer“ steht der Stainzer Willly Pichay bereits seit zehn Jahren auf der Bühne – und verbindet seinen Beruf mit Musik und Heimat.
Herr Pichay, Sie selbst sind in Stainz aufgewachsen und arbeiten auch hier. Der „musizierende Rauchfangkehrer“ ist aber weit über die Region hinaus bekannt. Wie würden Sie jemandem die Heimat beschreiben, der noch nie hier war?
Stainz, oder besser gesagt Mettersdorf, wo ich herkomme, ist für mich der Platz, wo ich zur Ruhe finden kann. Aber ich würde auch eine Buschenschank bei guter Brettljause als Heimat beschreiben. Und wo mir das Herz aufgeht, ist bei allen Volksfesten, wo die Menschen Tracht tragen und gemeinsam die Region feiern.
Sie spielen bei Hochzeiten, Feuerwehrfesten und Buschenschänken. Was erleben Sie dabei über die Menschen in der Region, dass man als Außenstehender gar nicht sieht?
Wenn man daheim auftritt, dann hat man leider auch gar nicht so viel Zeit mit den Leuten zu reden, man spielt ein paar Stunden und muss meistens dann wieder los. Da habe ich in meinem Beruf als Rauchfangkehrer mehr das Gefühl, die Leute näher kennenzulernen.
Ist das auch ein Vorteil für Ihre Musik?
Ja, viele erkennen mich, weil ich ihr Stammrauchfangkehrer bin. Sie haben einen privaten Bezug zu mir, wir kommen ins Tratschen – und dann kommen Sie zu meinen Auftritten. Aber gleichzeitig ist das auch ein Nachteil – wenn was daneben geht, dann heißt es: „Der musizierende Rauchfangkehrer war das!“ (lacht).
Das heißt, viele kennen Ihr Gesicht. Kann man da schon von einer regionalen Prominenz sprechen?
Das sage ich nicht gerne von mir. 2025 war ein tolles Jahr für mich als Musiker. Ich habe viel Präsenz gehabt – was in der Schlagerbranche immer schwieriger wird. Aber „Promi“ bin ich keiner.
Beim Erfolg vom letzten Jahr sprechen Sie von Ihrer Auszeichnung als „Sommerhitkönig 2025“ von der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“...
Genau, das hat mir einige Türen eröffnet. Mit den Vorrunden, dem Finale und heuer als Auftritt des Titelverteidigers war ich insgesamt acht Mal in einer Millionensendung zu sehen. Der größte Erfolg ist aber in Wahrheit, dass ich mein Hobby so machen darf, wie ich es mir eigentlich immer erträumt habe. Dass man am Wochendende den Leuten Freude mit Musik bereiten darf.
Damit haben Sie auch viele neue Leute aus der Branche kennengelernt – was war da der besonderste Moment?
Für mich ist eigentlich jeder, der sich seit Jahrzehnten in der Branche hält, ein kleines Vorbild. Aber seit ich ein kleiner Bub war, waren die Edelseer richtige Idole für mich – und jetzt haben wir Nummern ausgetauscht, man kennt sich persönlich. Aus Vorbildern sind einfach Freunde geworden.
Man hört auch, die Edelseer waren ausschlaggebend für Ihre Karriere...
Mit fünf Jahren war ich mit meinen Eltern auf einem von ihren Konzerten, das war meine erste Begegnung mit der Volksmusik. Seitdem bin ich, im positiven Sinne, „Edelseer-geschädigt“ (lacht). Dann habe ich zum siebten Geburtstag eine steirische Harmonika bekommen, bin dann in die Harmonikaschule Parz in Semriach gegangen. Alles andere hat sich dann einfach ergeben, ohne Zwang oder Druck.
Und wie sind Sie Rauchfangkehrer geworden?
Ich habe immer den Drang gehabt, Musi zu spielen, und wollte einen Beruf machen, mit dem ich das gut verbinden kann. Schulisch war ich nicht gut, deswegen wollte ich eine Lehre machen. Der Rauchfangkehrer ist natürlich auch immer zu uns nach Hause gekommen. Da habe ich mir gedacht, ich will mir das anschauen, und es hat mir eigentlich auf Anhieb gefallen. Wie ich die Arbeitszeiten gesehen habe, hat es mir noch besser gefallen (lacht).
Was verbindet den Rauchfangkehrer und die Musik – außer, dass Sie im Arbeitsgewand auf der Bühne stehen?
Die meisten freuen sich über den Rauchfangkehrer – zumindest haben sie dieses Glückssymbol im Kopf. Mit der Musik versuche ich, Menschen Glück zu bringen. Außerdem ist es mein Markenzeichen.
In Ihren Musikvideos sieht man Sie direkt in Mettersdorf oder auch vor der Burg Stainz. Wie wichtig ist es Ihnen, dass solche Schauplätze in den Videos vorkommen?
Man bemüht sich, den Leuten etwas zu zeigen, was sie vielleicht noch nicht so gut kennen, aber ich selbst möchte mich auch damit identifizieren. Ich bin von Stainz und ich bin stolz darauf. Und das will ich auch jedem zeigen.
Zum Abschluss: Wenn Sie Ihre Region mit einem einzigen Lied beschreiben müssten – welches wäre das?
Auf eines begrenzen ist schwierig. Ein Klassiker ist aber das „Höllerhansl-Lied“, über den Wunderdoktor aus Stainz und die Geschichte des Flascherlzugs. Aber ich persönlich finde alles richtig cool, wo so richtig angebradelt wird – ohne Strom. Das ist richtig daheim.
Zur Person
Willly Pichay (William Pichay Hermann) wurde am 15. August 2001 geboren und wuchs in Mettersdorf bei Stainz auf. Er besuchte die VS Stainztal und die NMS Preding. Danach schloss er die Lehre zum Rauchfangkehrer ab.
Im Alter von sieben Jahren fing er an zu musizieren, mit acht Jahren hatte er seinen ersten Auftritt. Im Juni dieses Jahres feierte er sein zehnjähriges Bühnenjubiläum als „Willly Pichay – der musizierende Rauchfangkehrer“.
Die drei L in seinem Künstlernamen stehen für seine Wurzeln: Seine Mutter kommt aus Thailand, der Großvater aus China und er selbst ist Steirer.
2025 wurde der 25-Jährige mit dem Lied „So schnell gehen wir heute nicht nach Hause“ in der ARD-Sendung „Immer wieder Sonntags“ zum Sommerhitkönig gekürt. Im Mai diesen Jahres erschien sein zweites Album „Glück braucht halt a jeder“.