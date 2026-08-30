Volksmusiker Willly Pichay: „Aus Vorbildern sind Freunde geworden“

Herr Pichay, Sie selbst sind in Stainz aufgewachsen und arbeiten auch hier. Der „musizierende Rauchfangkehrer“ ist aber weit über die Region hinaus bekannt. Wie würden Sie jemandem die Heimat beschreiben, der noch nie hier war?

Stainz, oder besser gesagt Mettersdorf, wo ich herkomme, ist für mich der Platz, wo ich zur Ruhe finden kann. Aber ich würde auch eine Buschenschank bei guter Brettljause als Heimat beschreiben. Und wo mir das Herz aufgeht, ist bei allen Volksfesten, wo die Menschen Tracht tragen und gemeinsam die Region feiern.