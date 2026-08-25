Repair-Café in St. Michael feierte zehnjähriges Jubiläum

Am 22. August wurde das zehnjährige Jubiläum des Repair-Cafés mit Standort in St. Michael in der Obersteiermark gefeiert.

Was vor zehn Jahren in Zusammenhang mit dem Bürgerforum Leoben durch das Engagement von Christa Pölzl, Bärbel Wacker, Katharina Moritz sowie Andreas Höfler entstand, hat sich längst zu einer wertvollen Einrichtung entwickelt. Heute findet das Repair-Café in St. Michael statt und zeigt, wie viel gemeinschaftlicher Einsatz bewirken kann.

Am 22. August wurde im Vereinsheim des ESV St. Michael das zehnjährige Bestehen gefeiert. Bei Sekt, Kaffee und Kuchen stießen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeinsam auf ein Jahrzehnt voller erfolgreicher Reparaturen, schöner Begegnungen und gelebter Nachhaltigkeit an.

Ehrenamtliche im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen jene ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die dem Repair-Café mit ihrem handwerklichen Geschick, ihrer Geduld und ihrem Einfallsreichtum seinen besonderen Charakter verleihen. Ob defektes Elektrogerät oder lieb gewonnener Gebrauchsgegenstand: Mit Erfahrung und Freude am Tüfteln finden sie häufig dort eine Lösung, wo andere längst aufgegeben hätten.