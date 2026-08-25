Osttirolerin wird Chefin der Tirol Werbung

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren setzte sich Barbara Plattner (38) gegen rund 50 Bewerber durch. Ihre Funktion als Geschäftsführerin der Tirol Werbung wird sie im Juni antreten.

Barbara Plattner ging in einem mehrstufigen Auswahlverfahren als Bestgereihte für die Stelle als Geschäftsführerin der Tirol hervor. Bisher war die 1988 in Osttirol Geborene die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus. Im Hearing überzeugte sie laut Presseaussendung der „Lebensraum Tirol Gruppe“ mit einer klaren Vision für die künftige Ausrichtung der Landestourismusorganisation, strategischer Expertise und einem ausgeprägten Verständnis für das Zusammenspiel im Tiroler Tourismussystem. Sie folgt damit auf Karin Seiler, die im Sommer angekündigt hatte, ihren Vertrag nicht zu verlängern und in die Privatwirtschaft zurückzukehren.

„Der Tiroler Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftszweig und ein Wohlstandsmotor für unser Land. Die Tirol Werbung ist dabei der zentrale Vernetzer und Impulsgeber. Mit zuletzt rund 50 Millionen Nächtigungen und 13 Millionen Gästeankünften ist Tirol die unangefochtene Nummer eins in Österreich. Jetzt gilt es, diesen Erfolg abzusichern, die Qualität auszubauen und die Akzeptanz des Tourismus in der Bevölkerung weiter zu stärken. Mit Barbara Plattner gewinnen wir eine umsetzungsstarke Persönlichkeit für diese Aufgabe“, sagte Landeshauptmann Anton Mattle.

Mit 50 Bewerbungen war Interesse groß

Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber betont: „Trotz einer erfreulichen und stabilen Entwicklung im heimischen Tourismus gibt es viel zu tun. Der Tourismus steht vor wichtigen Zukunftsaufgaben – vom wettbewerbsfähigen Ganzjahrestourismus bis hin zur Digitalisierung und Weiterentwicklung unserer Qualitätsstrategie. Barbara Plattner bringt das strategische und fachliche Know-how, das Verständnis für die Region und die Vernetzung mit, um die Tirol Werbung gemeinsam mit den Tourismusverbänden erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

„Das Interesse an dieser Position war mit rund 50 Bewerberinnen und Bewerbern groß“, schildert Martin Reiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding, zu der auch die Tirol Werbung gehört. Barbara Plattner will Tirols Tourismus gemeinsam mit den Partnern zukunftsfit weiterentwickeln. „Der Tourismus hat Tirol über Jahrzehnte entscheidend geprägt, Wohlstand geschaffen und zu unserer hohen Lebensqualität beigetragen. Ich bin überzeugt, dass er auch heute die Kraft hat, unser Land positiv weiterzuentwickeln und einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu leisten. Im Schulterschluss mit den Tourismusverbänden und unseren weiteren Partnern möchte ich daran arbeiten, dass Tirol als Destination für Gäste attraktiv und der Tourismus für die Menschen im Land ein Gewinn bleibt. Ich danke den Gremien für das Vertrauen und freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team der Tirol Werbung diese Verantwortung zu übernehmen“, schickt Plattner vorweg.

Im Juni 2027 wird Karin Seiler abgelöst

Die 38-jährige Tirolerin studierte am Management Center in Innsbruck (MCI) und schloss mit einem Master im Strategischen Management & Tourismus ab. Kaufmännische Erfahrung sammelte sie bei einem der größten Seilbahnunternehmen Österreichs, der Silvrettaseilbahn AG in Ischgl. Als PR-, Kommunikations- und Eventexpertin leitete die Osttirolerin die Marketing- und PR-Abteilung im Tourismusverband Paznaun-Ischgl. Im November 2020 wechselte Plattner zu Innsbruck Tourismus, ehe sie 2022 Geschäftsführerin wurde. Seither verantwortet sie die strategische und touristische Entwicklung einer der größten Tourismusregionen Österreichs mit rund 3,7 Millionen Nächtigungen jährlich in der Stadt Innsbruck und 40 Umlandgemeinden.

Der Antrittstermin von Barbara Plattner ist für Juni 2027 vorgesehen. Bis dahin erfolgt die geplante und geordnete Übergabe der Geschäfte durch die amtierende Geschäftsführerin Karin Seiler, die die Tirol Werbung in den vergangenen Jahren mit großem Einsatz geprägt und erfolgreich positioniert hat und die das Unternehmen weiterhin bis Mai 2027 führen wird.