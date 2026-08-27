Teichalm im Melissa-Fieber: „Erwarten bis zu 5000 Besucher“

Das Bergbauern Open Air mit Melissa Naschenweng sowie das Oberkrainer Festival verwandeln die Teichalm dieses Wochenende in eine Festmeile.

Die Teichalm ist im Melissa-Fieber: Am Samstag (29. August) kommt die Kärntnerin als Stargast zum großen Bergbauern Open Air auf die Teichalm. Dieses wird auf der Wiese vor der Latschenhütte (LaHü) stattfinden. Zwischen 4000 und 5000 Gäste werden erwartet.

VIP und die exklusiven Karten für den „Golden Circle“ sind ausverkauft, verrät Veranstalter Alfred Pierer. „Stehplatz-Karten und Abendkasse gibt es noch“, so der Hotelier des gleichnamigen Almwellness Hotels auf der Teichalm. Pierer spricht von einem Fest für die gesamte Familie.

1 / 3 Nicht der erste Auftritt für Melissa Naschenweng auf der Teichalm: Hier 2022 im Kreise der Veranstalter rund um LaHü-Chef Alfred Pierer (rechts). © Daniel Scharinger; Pressefoto Scharinger (honorarfrei)

Denn Programm gibt es bereits ab 11 Uhr. Ab 17 Uhr werden die Gäste in den Bereich vor die Bühne gelassen. Hier treten vor dem Hauptact unter anderem die „Pagger Buam“ auf. Um 21 Uhr betritt Melissa Naschenweng die Bühne und wird dem Almenland ordentlich einheizen – so wie auch 2022.

Ein Programm, das mindestens ein Jahr Vorbereitungszeit benötigt, schätzt Alfred Pierer. Er huscht am Dienstag vor dem Festival von A nach B. Zu tun gibt es allerhand. Erste Lkw kommen an und laden Absperrgitter ab. „Die Bühne wird wahrscheinlich am Mittwoch aufgestellt“, sagt er. Die große Herausforderung? Das Wetter. „Doch wir ziehen auch bei Regen durch.“

So ein Konzert mitten auf der Alm hat seinen ganz eigenen Charme: „Es entsteht eine Art natürliche Arena“, sagt Pierer. Und das nicht nur am Samstag. Einen Tag später, am Sonntag (30. August), steht das Oberkrainer Festival mit Live-Musik an. Mit dabei sind die Gruppen Ligist 3+1, Die Lungauer und die Alpenoberkrainer. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es auf Ö-Ticket.

© KLZ / Nicolas Galani Melissa Naschenweng tritt am 29. August beim Bergbauern-Open-Air auf der Teichalm auf, hier mit „Latschenhütte“-Chef Alfred Pierer, „Steirer helfen Steirern“-Präsident Andreas Prückler, Organisator Raffael Fux und Farmfluencerin Melanie Haas

Eine Kooperation gibt es heuer mit dem Verein „Steirer helfen Steirern“. An beiden Festtagen werden Spenden für Familien in schwierigen Lebenslagen gesammelt. Lose bei der Tombola erstanden, die mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro belohnt werden. Neben VIP-Karten für den größten Ball Europas, den Bauernbundball, können Teilnehmende unter anderem ein Wellness-Wochenende gewinnen.

Millioneninvestition

Auch sonst tut sich auf der Teichalm rund um die Pierers einiges. „Im Hotel haben wir gerade die Buffetlandschaft hergerichtet. Als nächstes sind die Speisesäle dran“, erzählt Pierer. Insgesamt werden um die drei Millionen Euro investiert. Bereits mittendrin im Geschehen ist Tochter Magdalena. Sie übernimmt aktuell die Serviceleitung in der Latschenhütte. Die 23-Jährige hat mit den Dienstags-Partys, die nach wie vor stattfinden, und den anstehenden Festivals also allerhand zu tun.