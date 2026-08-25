Neues Spieleareal im Vitalbad Eisenerz ist nun in Betrieb

Knapp 100.000 Euro flossen in die Gestaltung des neuen Spieleareals im Vitalbad Eisenerz. Gestaltet wurde es nach den Vorstellungen und Wünschen von Kindern aus Eisenerz.

Auch Eisenerz setzt seit Jahren verstärkt auf das Einbinden der Bevölkerung, wenn es um die Gestaltung öffentlicher Einrichtungen geht. Das erhöht die Chancen enorm, den Wünschen entsprechend einen Volltreffer zu landen – und nicht am konkreten Bedarf der Menschen vorbeizuplanen.

Jüngstes Beispiel ist das neue Spieleareal im Vitalbad Eisenerz. Dieser naturnah gestaltete Bereich wurde nun fertiggestellt und offiziell eröffnet. „Für Kinder, Jugendliche und Familien steht damit ab sofort ein neuer Bereich zum Spielen, Bewegen und zum Verweilen zur Verfügung“, führt Sarah Niederl von der Stadtgemeinde Eisenerz aus.

Stadt zahlte 40 Prozent

Knapp 100.000 Euro investierte man in die Neugestaltung des Bereichs im Vitalbad, wie Bürgermeister Thomas Rauninger ergänzt. 60 Prozent dieser Summe kamen über ein Leader-Projekt von der EU, dem Bund und dem Land: „Wir als Stadt Eisenerz haben die übrigen 40 Prozent der Gesamtinvestition aufgebracht“, so Rauninger.

© Sarah Niederl Der Bereich ist frei zugänglich – unabhängig von einem Besuch im Vitalbad Eisenerz

Besonderes Augenmerk habe man bei der Umsetzung darauf gelegt, die Kinder aus der Stadt und der Region im Sinne einer aktiven Bürgerbeteiligung bei der Ideenfindung zur Gestaltung mit ins Boot zu holen: „Es waren also dezidiert Vorschläge der Kinder und Jugendlichen, die wir versucht haben, in die Tat umzusetzen“, betont Rauninger.

Bereich ist frei zugänglich

Hervorheben möchte man, dass der neue Spielebereich frei zugänglich ist und unabhängig von einem Besuch des Vitalbades von jedermann benützt werden kann: „Damit steht ein zusätzlicher Freizeit- und Bewegungsraum für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung“, sagt Niederl.

© Sarah Niederl Bei der Gestaltung konnten vor allem die jungen Eisenerzer aktiv mitreden

Es freue ihn sehr, dass die Ideen gemeinsam mit den Bewohnern und vor allem den jungen Leuten in der Stadt verwirklicht werden konnten: „So ist ein Spielebereich entstanden, der sich an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer orientiert und das Freizeitangebot in Eisenerz sinnvoll erweitert“, meint Rauninger.