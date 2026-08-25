Erste modernisierte Panzer sind beim Bundesheer angekommen

Insgesamt werden 170 „Leopard“ und „Ulan“ um rund 765 Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht. Dabei stand die Panzertruppe schon vor dem Aus.

Noch vor wenigen Jahren diskutierte man in Österreich darüber, ob man überhaupt noch schwere Kettenfahrzeuge beim Bundesheer braucht. Für das Bundesgebiet fehlte das konkrete konventionelle Bedrohungsszenario, für den Auslandseinsatz reichten die Pandur-Radpanzer. 2021 fiel aber die Entscheidung, die Landesverteidigung wieder in den Fokus zu rücken und dabei besonders die Domäne Land zu stärken. Der russische Angriff auf die Ukraine ein Jahr später bestätigte die Weichenstellung.

Dazu gehört auch die Generalüberholung der Panzerflotte, deren technischer Zustand keinen Weiterbetrieb über längere Zeit erlaubt hätte: 112 Ulan-Schützenpanzer und 58 Leopard-2A4-Kampfpanzer werden seit 2023 modernisiert und einer „Kampfwertsteigerung“ zugeführt, wie es im Militär heißt. Am Dienstag wurden beim Panzergrenadierbataillon 35 in Großmittel (NÖ) die ersten dieser Fahrzeuge übergeben.

Neuer Standard für Leopard wird auch von anderen Nationen übernommen

Für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) beginnt damit eine „neue Ära“ für das Bundesheer, wie sie beim Festakt sagte. „Das ist viel Steuergeld“, sprach sie die Investitionssumme von mehr als einer dreiviertel Milliarde an. Daher sei es wichtig, der Bevölkerung die Notwendigkeit dafür zu vermitteln. Soziale und militärische Sicherheit dürfe nicht gegeneinander ausgespielt werden, so Tanner in Richtung möglicher Kritiker.

© APA / Helmut Fohringer Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sprach von einer „neuen Ära“

Der Leopard-2A4, der nun das Kürzel NV (Nutzungsdauerverlängerung) angehängt bekam, wird bei KDNS Deutschland in München gemeinsam mit dem Bundesheer modernisiert. Die Erneuerung umfasst Fahrwerk, Turm, Bewaffnung, Bedienplätze und Kommunikation. So wurde etwa die alte Turmhydraulik durch einen elektrischen Antrieb ersetzt. Allein 305 Millionen Euro fließen in das Hauptwaffensystem der Panzertruppe. Wie Rüstungsdirektor Harald Vodosek anmerkte, müssen mit dem Gerät auch Infrastruktur, Ausbildung samt Vorschriften und Logistik angepasst werden. Übrigens wird das nun vom Bundesheer mitentwickelte Leopard-Programm auch von anderen Nato-Nutzern übernommen.

Schützenpanzer werden in Wien modernisiert

Auch die 112 Schützenpanzer „Ulan“ werden umfassend modernisiert – dies erfolgt bei der Firma GDELS-Steyr in Wien-Simmering. Dabei werden unter anderem Optiken und elektronische Komponenten erneuert, die elektrische Anlage saniert und Laufwerkskomponenten ausgetauscht. Für die Ulan-Flotte, das Gefechtsfahrzeug der österreichischen Panzergrenadiere, hat das Bundesheer rund 460 Millionen Euro veranschlagt. Die ersten „Ulan“ werden direkt an die Truppe übergeben, die modernisierten Kampfpanzer „Leopard“ werden dem Heereslogistikzentrum zur letzten Adaption überlassen.