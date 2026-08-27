Kärntner „Motorrad-Paparazzo“: „Geld ist nicht meine Motivation“

Die Soboth und der Griffner Berg sind das „Jagdgebiet“ des Villacher Motorradfans. Seine Zweiradkollegen freuen sich über die gratis Fotos.

Seine zwei Hobbys Motorradfahren und Fotografieren hat der 26-jährige Adis Mesic aus Villach, der in Velden die Lehre zum Automechaniker macht, vereinen können: Er fotografiert Motorradfahrer auf der Soboth und am Griffner Berg. „Ich steh’ zirka vier bis fünf Stunden auf einem Fleck und mache bis zu 3000 Bilder“, sagt Mesic. Pro Motorradfahrer bis zu zehn. So kommen ihm bei hoher Frequenz Biker im dreistelligen Bereich vor die Linse. Die Ausbeute käme „ganz auf den Tag an“.

© Facebook/Foto Adis Solche Aufnahmen gefallen auch den Fotografierten

Seine Tätigkeit blieb nicht unentdeckt. „Wenn sie’s bemerken, bleiben viele stehen und fragen um die Bilder und wir tauschen Kontaktdaten aus“, berichtet der Kärntner „Motorrad-Paparazzo“. Das Feedback sei durchwegs positiv.

„Geld ist nicht meine Motivation“

Doch Mesic verkauft die Bilder nicht etwa, sondern verschenkt sie. „Geld ist nicht meine Motivation“, sagt er. Was ihn antreibt, sei seine Faszination für Motorräder und einen Beitrag zu leisten, „die Welt ein bisschen glücklicher zu machen“. Denn die Biker hätten mit seinen Fotos eine große Freude. „Weil solche Fotos kriegst du selber nicht zusammen.“

© Facebook/Foto Adis Adis Mesic

Mesic, der seinen Motorradführerschein seit 15. Juli hat, betreibt sein neues Hobby seit Anfang August dieses Jahres. Weil sich seine außergewöhnliche Tätigkeit herumgesprochen hat – er selbst glaubt nicht, dass es in Kärnten einen zweiten solchen Fotografen gibt –, hat er eine Facbook-Seite als zentrale Anlaufstelle für seinen Fotomotive angelegt. „Viele haben nachgefragt, wie sie mich erreichen können“, so Mesic.

Die Seite ist aber nicht nur voller datierter Fotostrecken und dient als Kontaktplattform. Der Fotojäger ist mittlerweile dazu übergegangen, seine Ansitztermine vorab anzukündigen. Denn so mancher Motorradfahrer hätte ihn schon gefragt, wo und wann er das nächste Mal fotografieren würde. „Manche fahren dann gezielt vorbei.“

© Facebook/Foto Adis

Die Grundidee hat Mesic von Instagram. Er wiederum habe eine steirische Gleichgesinnte namens Anca-Claudia Skosples motiviert, es ihm gleich zu tun. Auch ihr Fotorevier ist die Soboth. Mesic sieht die Weststeirerin eher als Kollegin als als Konkurrenz. Doch eine Abmachung gibt es: „Ich bleibe auf der Kärntner Seite“, sagt Mesic.