Osttiroler Steinadler durchquert Alpen bis nach Frankreich

Im Nationalpark Hohe Tauern wurde wieder ein Steinadler besendert. Die beiden bisherigen Sendertiere aus Osttirol und Oberkärnten zeigen beeindruckende Wanderungen.

Nach zwei erfolgreichen Besenderungen im letzten Jahr, gelang es auch heuer wieder, einen jungen Steinadler im Nationalpark Hohe Tauern zu besendern. Der Jungvogel konnte im Juli im Kalser Dorfertal von einem Team der Konrad Lorenz Forschungsstelle in seinem Horst mit einem Sender ausgestattet werden. Ziel ist es, im Rahmen eines gemeinschaftlichen wissenschaftlichen Projektes unter der Federführung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie (Radolfzell, Deutschland) und der schweizerischen Vogelwarte Sempach, das Abwanderungsverhaltens von Steinadlern in den Alpen zu erforschen. Besenderungsversuche im Kärntner Teil des Nationalparks scheiterten heuer aufgrund des unwegsamen Geländes und der damit verbundenen Unzugänglichkeit der Horste.

© APA / Helmut Fohringer Die beiden bisherigen Sendertiere aus Osttirol und Oberkärnten zeigen beeindruckende Wanderungen (Symbolfoto)

Der Jungvogel aus Kals, der auch beringt wurde, ist mittlerweile ausgeflogen, hält sich aber wie zu erwarten, größtenteils noch in mehr oder weniger Nähe zum Horstbereich auf. Mittlerweile konnten in diesem Projekt über 120 Jungadler im Alpenbogen besendert werden, doch allein die beiden im letzten Jahr im Nationalpark Hohe Tauern mit Sender ausgestatteten Tiere zeigten bereits ein interessantes Verhalten. Während der, sich kleinräumiger bewegende, Jungvogel aus Kärnten bis dato „nur“ mehrere österreichische Bundesländer beflog, zeigte das aus dem Osttiroler Defereggental stammende Jungtier auf beeindruckende Weise, wozu Jungadler imstande sind. Hielt sich der Vogel bis Anfang des Jahres noch größtenteils im Umkreis des Horstes auf, durchstreifte er danach den Alpenbogen zwischen Mariazell und Frankreich.

Steinadler-Wissen wird gebündelt

Derzeit hält er sich nach einem längeren Zwischenstopp in der Schweiz im Europaschutzgebiet Verwall in Vorarlberg auf. Man darf also gespannt sein, wohin es den heuer besenderten Jungadler in den nächsten Jahren verschlagen wird. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie wichtig grenzüberschreitendes Denken und Handeln im Naturschutz ist. Deshalb ist es erfreulich, dass mit 1. Juli ein länderübergreifendes Interreg-Projekt mit dem Namen „East-Alp Eagle Alliance“ gestartet werden konnte, welches das Wissen und die Ressourcen des Nationalparks Hohe Tauern, des Nationalparks Berchtesgaden, des Naturparks Zillertaler Alpen, der Universität Innsbruck sowie des Vereins Alpine Biodiversity zum Schutz des Steinadlers zusammenführen soll.