In der Jost-Mühle in Minihof-Liebau wird altes Handwerk lebendig

Der Verein „Handg‘mocht“ veranstaltet Workshops, bei denen traditionelle Fertigkeiten wie die Herstellung von Rechen oder das Backen regionaler Spezialitäten ausprobiert und erlernt werden können.

Ein selbst gemachter Holzrechen als Geschenk für den Großvater. Für einen Teilnehmer wurde damit ein Stück Familiengeschichte lebendig. „Der hat so eine Freude gehabt, die Begeisterung war richtig in seinen Augen zu sehen“, erzählt Obmann-Stellvertreter Franz Koller. Solche Momente machen deutlich, warum die Arbeit des Vereins „Handg’mocht“ wichtig ist: Altes Handwerk soll nicht verloren gehen.

Rund 30 Mitglieder zählt der Verein inmitten des Dreiländer-Naturparks im Grenzgebiet von Österreich, Ungarn und Slowenien. Seine Wurzeln reichen rund 25 Jahre zurück, als mit kleinen Veranstaltungen in der Adventzeit gestartet wurde. Seit etwa fünf Jahren wird „Handg’mocht“ professionell betrieben und seit damals gibt es auch Workshops in der Jost-Mühle – einer voll funktionsfähigen Schaumühle – im Ortsteil Windisch-Minihof der zur Gemeinde Minihof-Liebau gehört. Die enge und sehr gute Zusammenarbeit mit dem Naturpark sei dabei ein wichtiger Faktor, unterstreicht Heinz Löschnigg-Ruprechter, der Obmann des Vereins.

Selber Hand anlegen beim Brotbacken oder Mähen mit Sense

Bei den Workshops können die Teilnehmenden selbst Hand anlegen und aktiv werden. Brotbacken zähle neben dem Adventkranz-Binden zu den beliebtesten Angeboten, heißt es seitens der Vereinsverantwortlichen. „Da sind die Kurse oft schnell voll. Es wird wieder mehr, dass die Leute selbst etwas machen wollen“, freut sich Kassier-Stellvertreterin Josefine Koller über diese Entwicklung.

1 / 10 Die Jost-Mühle im Ortsteil Windisch-Minihof... © KLZ / Tina Peinhart

Auch beinahe in Vergessenheit geratene Fertigkeiten werden vermittelt. So lernt man etwa beim Sensen-Workshop wie das Dengeln – das traditionelle Schärfen der Sense – funktioniert. Laut Obmann Löschnigg-Ruprechter nehmen sowohl Jugendliche daran teil, die Neues lernen wollen, als auch ältere Menschen, die früher Erlerntes nun wieder auffrischen möchten.

Zur Jost-Mühle Mehr über die Jost-Mühle und die aktuellen Workshop-Termine sind auf der Website des Naturparks Raab zu finden: www.naturparkraab.at/aktivitaeten/naturpark-raab/jost-muehle/veranstaltungen-in-der-muehle/

Besonders stolz seien die Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, wenn sie ihr eigenes Werkstück dann in den Händen halten können. Franz Koller erinnert sich lachend: „Die Burschen hättest sehen sollen, so voller Stolz, wie sie mit ihren eigenen Rechen dann nach Hause gegangen sind.“

Trend zurück zum Natürlichen

Auch wenn nicht alle Techniken in gleicher Weise Anklang finden, ist der Verein doch bemüht, ein vielfältiges Angebot zu bieten. Die historische Jost-Mühle schafft dafür die passende Atmosphäre. „Wir bewegen uns wieder mehr zurück zum Natürlichen“, ist die Erfahrung von Franz Koller. Handwerkliche Tätigkeiten würden helfen, vom Alltag abzuschalten und zu entschleunigen. Am Ende soll vor allem eines bleiben: ein gutes Gefühl. „Die Leute sollen zufrieden rausgehen – und im besten Fall wiederkommen“, sind sich Heinz Löschnigg-Ruprechter, Franz und Josefine Koller einig.

Jeden ersten Sonntag im Monat öffnet die Jost-Mühle um 14 Uhr ihre Türen. Dann gibt es auch selbstgemachte Produkte und Schmankerl wie Zwiebelbrot, Ruimstrudel (Rübenstrudel), Apfelschlangerl oder saisonale Suppen (weitere Details dazu: siehe Infobox).