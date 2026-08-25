Soll auch Österreich KI-Songs aus den Charts verbannen?

In Australien finden sich ab Freitag keine KI-Songs mehr in offiziellen Hitparaden. Soll diese Regel auch in Österreich gelten?

Künstliche Intelligenz bekommt in Australiens Musikbranche eine klare Grenze gesetzt: Die offiziellen Hitparaden des Landes wollen künftig keine Songs mehr berücksichtigen, die überwiegend oder vollständig von KI erzeugt wurden. Erlaubt bleiben dagegen Aufnahmen, bei denen Künstliche Intelligenz nur als Hilfsmittel zum Einsatz kommt. Die neuen Regeln gelten ab Freitag.

Sollen in den österreichischen Charts KI-Songs zugelassen sein oder verboten werden? Diskutieren Sie mit.

Eine KI besitzt keine Kreativität Neue Technologie war immer ein Instrument, mit der die menschliche Kreativität Kunst geschaffen hat, aber ein Instrument ist und bleibt ein Instrument, egal ob Geige oder Synthesizer. KI schreibt im Grunde keine Musik, sondern schreibt sie ab. Die KI imitiert Songs, und kann das nur, weil sie davor Millionen von menschengemachten Songs analysiert hat. Die Modifikationen der KI sind keine Kreativität, sondern eine Rechenleistung. Für diesen Raub an geistigem Eigentum braucht es keine Chartplatzierung als Belohnung, sondern Gesetze, die diesem Treiben Einhalt gebieten. Martin Gasser