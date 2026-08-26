Reiseverkehr: Staus und Verzögerungen auf S 6 und S 35 erwartet

Unter anderem auf der S 6 ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen (Symbolbild)

Das letzte Augustwochenende bringt nach Einschätzung des Arbö-Informationsdienstes noch einmal starken Sommerreiseverkehr auf Österreichs Straßen. Während weiterhin viele Urlauberinnen und Urlauber Richtung Süden unterwegs sind, nimmt zugleich der Rückreiseverkehr aus Italien, Slowenien und Kroatien zwischen Donnerstag und Sonntag nochmals deutlich zu.

Insbesondere der Samstag dürfte dabei zum Hauptreisetag werden, aber schon am Freitagnachmittag rechnet der Arbö mit dichterem Verkehr auf den klassischen Nord-Süd-Verbindungen. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sollte man dementsprechend vor allem auf der Semmering Schnellstraße (S 6) und der Brucker Schnellstraße (S 35) mit Staus und längeren Verzögerungen rechnen.