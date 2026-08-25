„Nur Ja heißt Ja“: Nur ein Gesetz zu ändern, reicht nicht

Die Koalition arbeitet an einer Verschärfung des Sexualstrafrechts. Aber das allein wird nicht ausreichen, warnt die steirische Frauenpolitikerin Bogner-Strauß.

Große Veränderungen brauchen manchmal nur wenige Worte. Die Reform des Sexualstrafrechts zielt auf die Änderung eines einzigen Satzes ab. Im Paragraphen 205a des Strafgesetzbuches heißt es derzeit: „Wer mit einer Person gegen deren Willen, unter Ausnützung einer Zwangslage oder nach vorangegangener Einschüchterung den Beischlaf oder eine dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung vornimmt, ist, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen.“ Geht es nach dem Entwurf von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ), der seit Montag in der Koordinierung der Koalition liegt, soll es künftig heißen: „Wer mit einer Person ohne deren Einverständnis oder nachdem er das Einverständnis durch Ausnützung einer Zwangslage oder Einschüchterung erlangt hat, den Beischlaf.“

Diese von außen betrachtet geringfügigen Änderungen bedeuten in der Sache einen Systemwechsel im heimischen Sexualstrafrecht. Bis dato gilt „Nein heißt Nein“, künftig soll es heißen „Nur Ja heißt Ja“. Übrigens fand sich die nun vorgeschlagene Formulierung bereits im ursprünglichen Entwurf für den § 205a aus dem Jahr 2015, doch wurde er im Zuge der damaligen Verhandlungen auf die bis dato gültige Variante abgeändert. Nun heißt es also zurück zum Ursprung. Die Änderung soll, vorausgesetzt, dass sich ÖVP, SPÖ und Neos einigen, mit Juli 2027 in Kraft treten.

Steirische ÖVP-Politikerin warnt vor verkürzter Debatte

Noch im vergangenen November gab es bei einem parlamentarischen Vorstoß der Grünen für „Nur Ja heißt Ja“ noch keine Mehrheit im Parlament. Die Koalition wollte sich offensichtlich nicht von der Opposition treiben lassen. Insbesondere in den Reihen der ÖVP kursierte die Sorge um den Grundsatz der Unschuldsvermutung; so ging die Angst vor einer Umkehr der Beweislast um. Nun scheint geklärt: Ersteres soll bleiben, Zweiteres nicht kommen. Entsprechend positiv fallen nun auch die Reaktionen von ÖVP und Neos auf den Vorschlag Sporrers aus.

© Johannes Zinner ÖVP-Frauenchefin Juliane Bogner-Strauß

Ein zumindest kleines Aber kommt jedoch von der Steirerin Juliane Bogner-Strauß. Die Chefin der ÖVP-Frauen und ehemalige Familien- und Frauenministerin steht ebenfalls hinter dem Systemwechsel hin zum „Nur Ja heißt Ja“, doch um das eigentliche Ziel, mehr Anzeigen und anschließende Verurteilungen von Gewalttätern gegen Frauen zu erreichen, reiche diese Verschärfung des Sexualstrafrechts nicht aus. Stattdessen plädiert sie für ein umfassendes Gesamtpaket.

Schweden als Vorbild

Das Beispiel Schwedens zeige, dass es dazu einen umfassenden Ausbau der Begleitmaßnahmen brauche, erklärt Bogner-Strauß im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. So brauche es mehr Gewaltambulanzen, in denen Opfer unabhängig von Geschlecht und Alter Spuren und Beweise von Gewalt kostenlos und ohne Anzeige dokumentieren lassen können; derzeit gibt es nur in Wien und Graz eine solche Einrichtung, die jedoch entscheidend für die Sicherung von Beweisen für ein allfälliges Gerichtsverfahren seien. Das Gleiche gelte auch für die Gewaltschutzzentren als Anlaufstelle für Opfer.

Für mindestens so wichtig erachtet Bogner-Strauß Präventionsarbeit und eine generelle Unterstützung, etwa in Form von Prozessbegleitung, für alle Frauen, die bereit sind, den Weg einer Anzeige zu gehen. Auch die Polizei müsse bei ihrer Ermittlungsarbeit weiter sensibilisiert werden. Erst mit einer solchen umfassenden Ermächtigung von betroffenen Frauen werde es auch zu der durch die Reform angestrebten Steigerung von Anzeigen und Verurteilungen bei sexueller Gewalt kommen, zeigt sich Bogner-Strauß überzeugt.