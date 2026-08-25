Grund unklar: US-Militärflugzeug landete in Moskau

Eine Maschine der US-Luftwaffe ist am Dienstagvormittag am Flughafen Moskau-Wnukowo gelandet. Laut Putins Sprecher wisse man nichts über den Flug.

Eine Militärmaschine des Typs Boeing C-17 Globemaster III ist Daten des Dienstes „flightradar.24“ zufolge am Dienstagvormittag am Flughafen Moskau-Wnukowo gelandet. Das Flugzeug war in Riga gestartet, wo es laut der Website am Samstag von Camp Springs im US-Bundesstaat Maryland aus angekommen war.

Der Sprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskow, erklärte, es würden Russland keine Informationen über das US-Flugzeug vorliegen, berichtet die russische Agentur RIA Nowosti. Der Grund für den „ungewöhnlichen Besucher“, wie er in einem Beitrag von „Flightradar24“ auf X bezeichnet wird, ist unklar.