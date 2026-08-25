KAC äußert sich zur kräftigen Erhöhung der Getränkepreise

Die Getränkepreise in der Heidi-Horten-Arena steigen in dieser Saison. Nun äußert sich der KAC zur Thematik. Der Verein habe kaum Kritik wahrgenommen, heißt es.

Der Besuch eines Heimspiels des EC KAC kostet in der neuen Saison wieder ein Stück mehr. 6,50 Euro zahlen Eishockeyfans in der Heidi-Horten-Arena für ein Bier, 6 Euro für eine Cola. Das sind je 1,30 Euro mehr als in der Vorsaison. Vereinzelt gehen in den sozialen Netzwerken deshalb die Wogen hoch, einige Fans äußern dort Kritik an den Preisen. Gastronomiebetreiber Martin Widrich versucht zu besänftigen und verweist in der Kleinen Zeitung unter anderem auf die neue Gastro-Vereinbarung zwischen ihm und dem KAC. Erstmals gehen so rund 1,10 Euro pro verkauftem Getränk an den Verein.

Der KAC bezieht am Dienstag Stellung zum Thema. „Der EC-KAC war über Jahre der wohl einzige bekannte Sportverein in Österreich, der, obwohl pro Saison bis zu 140.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Heimspielen seiner Kampfmannschaft kommen, keine Erträge im Bereich Gastronomie erzielen konnte. Als Vorstufe zum 2030 erfolgenden Wechsel der Gastronomierechte am Areal der Heidi Horten-Arena an den Klub konnte im heurigen Sommer eine Einigung mit dem aktuellen Gastronomiebetreiber erzielt werden, die eine Umsatzbeteiligung des EC-KAC im Ausmaß von 1,10 Euro pro Getränk vorsieht. Diesen Betrag hat der Gastronomiebetreiber, mit dem der Klub seit Jahren gut zusammenarbeitet, auf seine kalkulierten Preise aufgeschlagen“, heißt es von Vereinsseite. Diese Erlöse seien ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Basis des KAC, sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich.

KAC vernahm kaum kritische Stimmen

Kritik habe der KAC seit dem ersten Testspiel nicht in „überproportionalem Maß“ wahrgenommen. „Das zeigt, dass die KAC-Fans trotz des Preissprungs zur vergangenen Saison das Verständnis aufbringen, dass der Mehrbetrag zu ganz wesentlichen Teil dem Klub und seiner Entwicklung zugutekommt“, heißt es weiter. Eine Änderung der Preise sei vorerst also ausgeschlossen.

Dank besagter Vereinbarung profitiert der KAC nicht nur direkt von den Gastro-Verkäufen, die Rotjacken übernahmen im Zuge dessen auch das Café „Timeout“ in der benachbarten Sepp-Puschnig-Halle. Betrieben wird das Café ebenfalls von Widrich, geöffnet hat es jedoch nur noch an den Spieltagen der Kampfmannschaft.