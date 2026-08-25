Der ehemalige Betreiber der Bar „Le Constellation“ sitzt wegen häuslicher Gewalt in U-Haft. Der Prozess über das Inferno in der Silvesternacht wird für die Schweizer Justiz zu einer Mammutaufgabe.

Jacques Moretti befindet sich wieder in Untersuchungshaft. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr für den ehemaligen Betreiber der Bar „Le Constellation“ im schweizerischen Ferienort Crans Montana. In der Silvesternacht starben nach einem Feuerinferno 41 hauptsächlich junge Menschen, weitere 115 wurden teils schwer verletzt. Doch diesmal ist es nicht die Brandkatastrophe, wegen der Moretti festgenommen wurde; er soll seine Frau Jessica krankenhausreif geprügelt haben. Obwohl die Anwälte darauf pochen, dass hier „ausschließlich das Privatleben“ betroffen sei, kann sich auch diese Festnahme auf den Mammutprozess im Kanton Wallis auswirken. Wird sich das Ehepaar, das im Verfahren einig aufgetreten ist, gegenseitig belasten?

Ein halbes Jahr nach dem Inferno suchen die Opferfamilien und die Schweizer Behörden noch immer nach Antworten. Die Katastrophe hat tiefe Wunden hinterlassen, und bei der bisherigen Aufarbeitung hat sich vor allem der Kanton Fehltritte geleistet. Nun kommt die Unruhe in der Stiftung Beloved hinzu: Diese vom Kanton initiierte, mit 24 Millionen Franken ausgestattete Stiftung widmet sich den finanziellen Entschädigungen für die Opferfamilien. Am Dienstag berichteten Schweizer Medien von internen Spannungen, die Vertreter der Opferfamilien seien aus Protest aus dem Stiftungsrat ausgetreten. Weitere Details sind vorerst keine bekannt.

Schon früher gab es Bedenken

Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen 16 Personen, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung; neben dem Ehepaar Moretti befinden sich darunter auch (ehemalige) Politiker und Gemeindebedienstete. Auch gegen Gemeindepräsident Nicolas Féraud wird wegen möglicher Missachtung von Brandschutzvorschriften ermittelt. „Als Opfer“, sagte Féraud kurze Zeit nach der Katastrophe und schockierte damit die Angehörigen, „ist die Gemeinde am stärksten betroffen.“

Die letzte Brandschutzkontrolle in der Bar „Le Constellation“ fand 2019 statt, obwohl eigentlich regelmäßige Kontrollen vorgeschrieben sind. Damals schon gab es Bedenken über die Ausstattung der Bar, konkret über den Schaumstoff an der Decke – das zeigt eine Videoaufnahme aus dem Jahr 2019. Wie in der verheerenden Silvesternacht auch, brachten Mitarbeiter der Bar Wunderkerzen an Trinkflaschen an und hoben diese nahe an der Decke durch das Lokal. Ein Kellner warnt durch das Lokal: Die Decke tropfe.

© AFP/Fabrice Coffrini Journalisten umringen einen Anwalt vor einer Anhörung der Eigentümer von „Le Constellation“

Auch die Person Jacques Moretti wird die Gerichte noch länger beschäftigen, die aktuellen Vorwürfe der häuslichen Gewalt kommen hinzu. Der 50-jährige Franzose ist bereits vorbestraft. In den Nullerjahren wurde er in Frankreich wegen Anstiftung zur Prostitution verurteilt; zudem gibt es Fragezeichen, was seine Finanzen betrifft, vor allem in Bezug auf die millionenschweren Käufe in der Schweiz, darunter die „Le Constellation“. Viele Opferfamilien kritisieren, dass die Wohnung des Paares Moretti zu spät durchsucht, sie beide viel zu spät einvernommen worden seien. Als Jacques Moretti aus der (ersten) U-Haft entlassen wurde, war eine schwere diplomatische Krise zwischen Rom und Bern die Folge. Italien zog den Botschafter ab. Sechs sehr junge Italiener starben bei dem Brand, die Medienlandschaft im Nachbarland verfolgt die Ermittlungen sehr genau.

„Von Schweizer Seite waren wir enttäuscht“

Nicht nur aus Italien kommt der Vorwurf an die Schweizer Behörden, dass die Einsatzkräfte in der Nacht der Katastrophe zu langsam reagiert hätten. Im Kanton Wallis liegt die Beschwerde einer Mailänder Familie vor: Der Gesundheitszustand ihrer 16-jährigen Tochter habe sich seit dem Brand kontinuierlich verschlechtert. Mit schneller medizinischer Hilfe in der Silvesternacht wäre das nicht passiert, so die Familie. Für die Einsatzkräfte gibt es beides: Lob und Tadel. Sie erhielten den Preis „Search and Rescue Mission of the Year“, während andere ihnen chaotische Verhältnisse in der Silvesternacht vorwerfen.

Mehr als 100 Anwälte vertreten im Verfahren mittlerweile die Interessen der Opferfamilien, es gibt mehr als 400 klagende Parteien. Hugues Blatti etwa fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen, was die Zukunft seines Sohnes Luka betrifft. Der 18-Jährige überlebte das Inferno schwer verletzt; aufgrund der enormen Brandwunden musste Luka nach zahllosen Operationen erst wieder gehen lernen. 60.000 Franken habe die Familie als Entschädigung erhalten, sagte Blatti Schweizer Medien.

Er habe ein Gespräch mit dem französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, gehabt, so Blatti, auch mit italienischen Vertretern. „Aber von Schweizer Seite waren wir enttäuscht – und ich glaube, ich spreche im Namen vieler Familien. Es gab keinen Kontakt mit dem Bund.“ Aktuell kämpfe er darum, dass sein Sohn die kaufmännische Ausbildung weiterführen kann, ohne dass ihm seine bisherigen Leistungen aberkannt werden.

Und dann gibt es Antonis Kallergis. Seine 15-jährige Tochter Alice ist nahe Lausanne begraben, gemeinsam mit ihren Freundinnen, die allesamt in der „Constellation“ beim Brand ums Leben kamen. Kallergis hat ein Beschwerdeverfahren gegen die Walliser Staatsanwaltschaft eingeleitet. Er ortet weitreichende Mängel in den ersten Wochen nach der Katastrophe: Fehlende Autopsien, fehlende rechtsmedizinische Untersuchungen, laxer Umgang mit den Morettis. In erster Instanz hat Kallergis verloren, das Bundesgericht muss sich nun mit diesen Fragen auseinandersetzen.

Das ständige Blicken auf die Notausgänge

Der Brand in Crans Montana gehört zu den schlimmsten Brandkatastrophen in der Schweiz; das jüngste Todesopfer war erst 14 Jahre alt, das älteste 39. „Ich habe immer noch ein wenig Angst, wenn ich ausgehe“, schildert der junge Bachar Fleury gegenüber SRF seinen Weg zurück ins Leben, „und ein Auge, das schaut, ob es Notausgänge gibt und ob alles den Normen entspricht.“ Aufgrund der Verletzungen versetzten ihn die Ärzte zwei Wochen in ein künstliches Koma. Viele Opfer werden an den Verletzungen ein Leben lang laborieren müssen. In dem Lied „Étoile des nos cœurs“, das verschiedene Künstler als Benefizsong für die Opfer des Infernos geschrieben haben, heißt es im Refrain: „Die Erwachsenen haben versagt.“