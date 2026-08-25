Medienberichten zufolge soll eine Fortsetzung von „Wie werde ich ihn los in 10 Tagen?“ geplant sein. Generell feiern die 90er und 2000er-Jahre ein Comeback.

Millennials aufgepasst: 23 Jahre nach der Veröffentlichung des Kult-Films „Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?“ könnten Kate Hudson und Matthew McConaughey wieder aufeinandertreffen. Denn laut „Hollywood Reporter“ soll es eine Fortsetzung der Romcom geben, an der Paramount bereits arbeitet.

Hudson selbst soll dabei als Produzentin am Projekt beteiligt sein, eine Rückkehr vor die Kamera ist jedoch auch nicht auszuschließen. Offiziell steht die Besetzung jedoch noch nicht. Grundsätzlich wäre es aber denkbar, denn die beiden Hauptdarsteller zeigten sich bereits vor Jahren von einer Fortsetzung nicht abgeneigt. McConaughey sagte 2020, er würde möglicherweise für einen zweiten Teil zurückkehren. Hudson erklärte 2024, sie und ihr ehemaliger Co-Star seien „beide völlig offen“ für ein Wiedersehen – entscheidend sei allerdings das Drehbuch.

Revival der 90er-Filme und Serien

Die Stars der 90er und 2000er-Jahre scheinen generell nicht abgeneigt davon zu sein für Revivals wieder vor die Kamera zu treten. Als Weiterführung des 90er-Jahre-Klassikers „Sex and the City“ sind zum Beispiel Stars wie Sarah Jessica Parker und Kristin Davis für „And just like that“ vor die Kamera zurückgekehrt. Comedy-Fans kommen hingegen mit der neuen Staffel von „Malcolm mittendrin“ und der Rückkehr von Frankie Muniz oder von „Scrubs“ mit Zach Braff voll auf ihre Kosten.

Doch nicht nur die Stars, sondern auch die Filme selbst feiern Comebacks, auf unterschiedlichste Arten. Erst kürzlich wurde die Serie „Elle“ auf Prime-Video veröffentlicht, die die Vorgeschichte der beliebten Filmreihe „Natürlich blond!“ ist. Außerdem gibt es Remakes von „Mean Girls“, „Ocean‘s Eleven“ oder „Sabrina – Total Verhext“. Was diese Neuauflagen jedoch alle gemeinsam haben: Sie wurden in die moderne Zeit umgemünzt. So dreht es sich in „Mean Girls“ nicht mehr alles nur um das Aussehen, die „Ocean‘s Eleven“-Crew ist weiblich besetzt und die junge Hexe Sabrina redet offener über ihre mentale Gesundheit.

Nostalgie der 90er

Generell sind die 90er wieder im Trend: Auf Streaming-Plattformen feiern Serien wie „One Tree Hill“ und „Friends“ unter dem Slogan „Was Millennials so geprägt hat“ ein Comeback, Songs wie „Smells Like Teen Spirit“ werden auf Spotify auf und ab gespielt und auf Instagram findet man gleich mehrere verschiedene Polaroid-Filter.

Medien- und Nostalgieforscher Manuel Menke von der Unversität Kopenhagen erklärte den Trend in einem „SWR“-Interview folgendermaßen: „Da ist bestimmt eine bestimmte Idee dahinter, dass diese alten Medien noch eine gewisse authentische Aura haben, die Medien von heute vielleicht nicht ganz so mit sich bringen und immer auch diese Erinnerungen an die Kindheit.“