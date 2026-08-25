Arbeiter in Friesach von Holzscheit am Kopf getroffen

Der 27-Jährige wurde beim Arbeitsunfall unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Kopfverletzungen erlitt ein Staplerfahrer (27), der Dienstagfrüh in Friesach bei der Arbeit von einem 30 Zentimeter langen Holzscheit getroffen wurde. Er wurde ins Krankenhaus Friesach gebracht.

In die Luft geschleudert

Gemeinsam mit einem Kollegen (54) führte er gegen 7:45 Uhr auf einem Firmengelände in Friesach mit Gabelstaplern Ladetätigkeiten durch. Als die beiden parallel nebeneinander fuhren, überfuhr der 54-Jährige mit dem Vorderreifen das Holzscheit. Es wurde in die Luft geschleudert und traf dabei den 27-jährigen Staplerfahrer am Kopf.