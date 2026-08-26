Der Internationale Kärnten Marathon in Feldkirchen geht in seine neunte Runde. Organisator Helmut Paul verrät, wie die Vorbereitungen aktuell verlaufen.

Am kommenden Wochenende geht „Kärnten läuft“ wieder über die Bühne. Unzählige Laufbegeisterte werden sich wieder in ihre Sportschuhe werfen und um den Wörthersee rennen. Auch Feldkirchen positioniert sich seit einigen Jahren als „Laufstadt“, dort befindet man sich aktuell mitten in den Vorbereitungen zum bereits neunten Internationalen Kärnten Marathon.

800 bis 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhofft man sich, verrät Organisator Helmut Paul. „Wenn es am Ende etwa 800 werden, sind wir zufrieden. Wir können natürlich nicht mit ‚Kärnten läuft‘ konkurrieren, dafür müssten wir beim Werbe- und Marketingbudget tiefer in die Tasche greifen“, sagt der 76-Jährige mit einem Schmunzeln. Bei „Kärnten läuft“ hat man übrigens erstmals einen eigenen Stand. „Dadurch erhoffen wir uns mehr Sichtbarkeit. Wir wollen noch einige Leute motivieren, auch bei uns teilzunehmen.“

Für Kinder und Erwachsene

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung, die am 24. und 25. Oktober über die Bühne geht, laufen derzeit reibungslos. „Wir haben ja noch etwas Zeit. Sollte etwas sein, können wir noch korrigieren und nachbessern“, meint Paul. Es gibt insgesamt sieben Lauf- und zwei Walkingbewerbe. Die großen Highlights finden am Sonntag statt: Der Super-Marathon, der sich über 50 Kilometer erstreckt, sowie der klassische Marathon mit 42,195 Kilometern.

Der Start befindet sich in der Stadt, anschließend geht es nach einer Schleife über Waiern und Tiffen in Richtung Ossiacher See. „Für die Marathonläufer geht es bis nach Bodensdorf zum Kurpark, dann geht es wieder retour.“

© Manuella Trampitsch Helmut Paul organisiert die beliebte Laufveranstaltung

Aber auch für Kinder und Jugendliche hat man sich wieder einiges einfallen lassen. „Die ganz Kleinen, die drei- oder vierjährigen Kids, laufen eine Strecke von 300 Metern, von sechs bis zehn Jahren gibt es 1000 Meter zu absolvieren und bis 14 Jahre läuft man 2000 Meter“, informiert Paul, der selbst leidenschaftlicher Läufer war und unter anderem mehrfach am New-York-City-Marathon teilgenommen hat. „Das waren wirklich unbeschreibliche Erlebnisse“, erzählt er darüber.

Die Anfänge des Marathons in Feldkirchen

Der 76-Jährige, der lange in Krems an der Donau in Niederösterreich gelebt hat, hat Mitte der 1990er-Jahre damit begonnen, Laufevents zu organisieren und zu koordinieren. „Ich war einige Jahre Tourismus- und Sportstadtrat in Krems. Irgendwann ist die Politik auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob eine solche Veranstaltung nicht auch in Krems möglich wäre. So habe ich den Wachau Marathon begründet“, blickt Paul zurück. Zehn Jahre lang habe er diesen auf die Beine gestellt.

Durch verschiedene Wurzeln in Kärnten, Pauls Mutter war Völkermarkterin, zog es ihn nach Pensionsantritt nach Feldkirchen. „Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) kannte ich schon, so kamen wir schnell ins Gespräch, Laufveranstaltungen auch hier zu probieren. So war der Internationale Kärnten Marathon geboren.“ Selbst an den Start gehen wird Paul übrigens nicht. „Mein Rücken lässt Laufsport nicht mehr zu, aber die Leidenschaft ist dennoch ungebrochen. Dafür gehe ich nun viel Wandern. Bewegung habe ich immer noch genug“, sagt er mit einem Lächeln.