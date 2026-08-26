Hailey Bieber teilt süße Familienfotos zum Geburtstag ihres Sohnes

Zum zweiten Geburtstag gratuliert Model Hailey Bieber ihrem Sohn mit süßen Familienfotos gemeinsam mit Papa und US-Star Justin Bieber auf Instagram.

Anlässlich des zweiten Geburtstags ihres Sohnes Jack Blue gewährt Hailey Bieber besondere Einblicke in das Familienleben der Bieber-Familie. Diese zeigen Privatfotos der jungen Mutter gemeinsam mit dem Kindsvater Justin.

Nur wenig erfährt man aus dem Privatleben der Bieber-Familie. Kurz nach der Geburt hat Hailey Bieber in einem Interview über die strapaziöse Geburt ihres Sohnes Jack Blue gesprochen. „Die Geburt war das Schwierigste, was ich je erlebt habe“, sagte die 28-jährige Ehefrau des kanadischen Popstars Justin Bieber (31) der „Vogue“. Anders als erhofft musste die Geburt dem Bericht zufolge eingeleitet werden. „Das war kein Spaß.“ 18 Stunden später war ihr Sohn da.

Jack Blue kam dem Bericht zufolge im August 2024 zur Welt. Trotz der Komplikationen bereut Hailey Bieber demnach nichts und will mindestens noch ein weiteres Kind. Wie viele insgesamt, das wolle sie nach und nach entscheiden. „Ein Kind nach dem anderen“, sagte sie. Bieber sprach auch über ihre Schwangerschaft: „Die Schwangerschaft war für mich schwer zu begreifen. Es war eine Überraschung, und man durchlebt eine Menge Gefühle.“

Seit September 2018 verheiratet

Die Biebers hatten sich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals nicht. Die Hochzeitszeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt. Im Mai 2024 verkündete das Paar die Schwangerschaft mit einem romantischen Video und mehreren Fotos auf Instagram.