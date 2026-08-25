Ein Job im Regierungsbüro gilt als Sprungbrett für eine Karriere im Landesdienst

42 Mitarbeiter aus Regierungsbüros haben seit 2023 einen neuen Job im Land bekommen. Neu ist das nicht. Besser wird es dadurch allerdings auch nicht.

In exzessivem Ausmaß kennt man diese Rochaden eigentlich nur nach Wahlen. So haben im Zuge des Machtwechsels in Kärnten von FPÖ zu SPÖ nach der Landtagswahl 2013 mehr als 50 Mitarbeiter aus den damaligen Regierungsbüros und Landtagsklubs – damals gab es noch das Proporzsystem – einen neuen Job beim Land Kärnten bekommen. Sie wurden also ganz klassisch versorgt, hieß es damals.

Ein Jahrzehnt später und mit ähnlich geringem Gespür für die Optik schafft man das auch ganz ohne Regierungswechsel. Im Schnitt wird seit 2023 ein Mitarbeiter eines Regierungsbüros pro Monat in der Landesverwaltung untergebracht. Selbst wenn man die nötige Qualifikation für die jeweiligen Jobs voraussetzt, bleibt das Parteibuch als beste Eintrittskarte in den öffentlichen Dienst übrig. Unzählige Karrieren werden weiterhin auf Basis der Nähe zur Macht hingelegt. Das muss zwar nicht zwangsläufig schlecht sein, dennoch engt es den personellen Spielraum ein.

Loyalität kann auch in der Privatwirtschaft belohnt werden. Diese ganz eigene Form der Job-Garantie – inklusive beachtlicher Aufstiegsmöglichkeiten – können die meisten Kärntnerinnen und Kärntner nur neidvoll aus der Ferne beobachten - und mitfinanzieren.