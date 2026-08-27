Kürzungen: Sozialverein Schwalbe muss nach 17 Jahren schließen

Bei der „Schwalbe“ finden Frauen in psychischen Krisen ein vorübergehendes Zuhause. Aufgrund der Sozialkürzungen muss der Verein nach 17 Jahren schließen.

Das große Haus aus den 70er-Jahren sieht nicht aus wie ein betreutes Wohnheim. Es ist liebevoll eingerichtet, mit restaurierten Holzmöbeln, einer Gemeinschaftsküche und einer großzügigen Terrasse mit Kiwi-Baum. Es gibt Platz für acht Frauen, die bis zu drei Jahre ein WG-Zimmer mieten können, um nach einem stationären Aufenthalt in der Psychiatrie wieder Fuß zu fassen. „Was mich erfüllt, ist die Möglichkeit, jemandem ein sicheres Zuhause zu geben“, sagt die Gründerin des Vereins Schwalbe, Angelika Vanek-Enyinnaya. Im Haus finden die Frauen eine Gemeinschaft, die einige zuvor noch nie hatten.

Sicheres Zuhause nach stationärem Psychiatrieaufenthalt

Die Idee für den Verein kam der heutigen Leiterin Vanek-Enyinnaya in Folge einer psychischen Krise. Ihr Körper zwang die ehemalige Architekturbüro-Sekretärin und Italienisch-Dolmetscherin durch ein Burnout und Depressionen zu einer Veränderung. In der Psychiatrie vertrauten ihr viele Frauen an, dass sie große Angst vor der Entlassung haben: „Sie befürchteten, dass sie es allein nicht schaffen. Oder sie mussten in eine belastete Familie oder zum gewalttätigen Partner zurück“, so Vanek-Enyinnaya. Gemeinsam mit einem Mitpatienten beschloss sie, einen Verein zu gründen, der solchen Frauen ein sicheres Zuhause und ein Sprungbrett zur Selbstständigkeit bietet. Bis jetzt konnten alle Frauen nach dem Aufenthalt bei der Schwalbe in einen stabilen Alltag und eine eigene Wohnung entlassen werden.

© KLZ / Daniel Winter In dem kleinen Gartenhaus der Schwalbe findet das Interview mit der Kleinen Zeitung statt

Blau-Schwarzer Kahlschlag

Damit ist es nun vorbei. Denn der Hauptfördergeber vom Land Steiermark unter der blau-schwarzen Regierung dreht den Geldhahn zu. Bereits die erste von der FPÖ und ÖVP durchgenommene Kürzungswelle im Sozialbereich Mitte 2025 machte sich bei der Schwalbe spürbar. „2026 bekamen wir bereits weniger Geld. Mit 2027 verlieren wir unseren Hauptfördergeber vom Land Steiermark. Damit sind wir draußen“, so die Schwalbe-Leiterin. „Die blau-schwarze Regierung schlägt um sich. Wir sind ja nicht die Einzigen, die im Sozialbereich daran glauben müssen. Kleine Organisationen überleben das nicht.“

Das Aus der Schwalbe steht exemplarisch für die Einsparungen in der Sozialpolitik. Doch für Vanek-Enyinnaya ist klar: „Wir werden uns nicht von der Politik in die Opferrolle zwingen lassen. Sie können uns das Haus und das Geld wegnehmen, aber sie können uns nicht den Schwalben-Spirit wegnehmen.“ Damit meint sie die Gewissheit, nicht allein zu sein und gemeinsam mutig in die Zukunft zu blicken: „Im Vertrauen auf die eigene Kraft wieder selbständig fliegen zu lernen.“

Sie können uns das Haus und das Geld wegnehmen, aber sie können uns nicht den Schwalben-Spirit wegnehmen. — Angelika Vanek-Enyinnaya, Leiterin des Vereins Schwalbe

Die fünf momentan im Haus lebenden Frauen sind bereits auf Wartelisten von anderen Einrichtungen. Vanek-Enyinnaya hat den Bewohnerinnen versprochen: „Es wird niemand von euch auf der Straße stehen, wenn wir zusperren.“ Der Abschied fällt allen sehr schwer. „Zu wissen, dass wir schließen müssen, ging auch mir persönlich extrem an die Substanz. Das war wie meine Familie.“ Doch ihr Team, bestehend aus einer Psychotherapeutin und einer Sozialpädagogin, und die Bewohnerinnen haben sich geschworen: „Wir werden uns jetzt die schönsten Monate machen, die es in der Schwalbe je gegeben hat.“