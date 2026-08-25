Forscher: Dauerbillige Lebensmittel nach Dürre nicht mehr haltbar

Bauern leiden nach dem Dürresommer unter Ernteausfällen und Futtermangel. Forscher sehen Umbau des Agrarsystems gefordert. An den Preisen würde das nicht spurlos vorübergehen.

Für die Bauern ist es ein Katastrophenjahr. Hitzewellen und die schlimmste Trockenheit seit Aufzeichnungsbeginn lassen die Ernten fast quer über alle Kulturen einbrechen, der Gesamtschaden wird in der Steiermark auf 140 Millionen Euro geschätzt, in Kärnten dürften es 70 Millionen sein. Das von der Bundesregierung geschnürte Dürre-Hilfspaket soll das Schlimmste abfedern, doch damit könne es mit Blick auf die kommenden Jahre nicht getan sein, warnen Forscher.

„Kurzfristige Hilfe ist notwendig, langfristig braucht es aber mehr“, sagt Marianne Penker, Professorin für Landsoziologie an der Boku Wien. „Was wir heuer erlebt haben, war kein einmaliges Ereignis, die Entwicklung wird sich in Zukunft fortsetzen“, so die Forscherin im Zuge eines Mediengesprächs von „Diskurs. Das Wissenschaftsnetz“. Erforderlich sei deshalb eine Transformation, eine Neuausrichtung ganzer Produktionssysteme, vom Tierbestand bis zu neuen Betriebszweigen. „Wir werden nicht alle Betriebsformen in der heutigen Form absichern können“, sagt die Forscherin.

Dürren verschieben Anbaugebiete von Feldfrüchten

Über die kommenden Jahre und Jahrzehnte werden sich etwa die Anbaugebiete deutlich verschieben, sagt Johannes Tintner-Olifiers vom Boku-Institut für Statistik. Beim in der Steiermark und in Kärnten verbreiteten Mais sei davon auszugehen, dass er in den typischen Gebieten von heute künftig nicht mehr gedeihen werde. „Betroffen von den Verschiebungen sind aber so gut wie alle Feldfrüchte“, sagt der Wissenschaftler. Für nötig erachtet Tintner-Olifiers einen Systemwechsel im gesamten Ernährungssystem.

© Boku/Strelec „Langfristig braucht es mehr“: Marianne Penker

Ob veränderte Fruchtfolgen, Humusaufbau oder neue Kulturen wie Trockenreis oder Kichererbse: All die Umstellungen werden Geld kosten, konstatieren die Forscher. „Das Mantra, dass Lebensmittel immer billig sein müssen, wird nicht mehr tragbar sein“, sagt Tintner-Olifiers. „Derzeit ist es ja so, dass bei guten Ernten die Preise im Handel tief liegen, und in Krisenjahren explodieren sie, weil es keine finanziellen Puffer gibt.“ Diese Preisausschläge und die Kosten der Umstellung gelte es künftig über höhere Normalpreise abzufangen.

Die Landwirtschaft muss sich anpassen

Voraussetzung wäre eine politische Willensentscheidung. „Die kommenden Verhandlungen zum Klimafahrplan Österreichs wären eine Gelegenheit, das zu diskutieren“, sagt Penker. Eine Wahl bleibe dem Land ohnedies nicht. „Es ist nicht die Frage, ob sich die Landwirtschaft verändern wird, es ist die Frage, ob wir diese Veränderung selbst gestalten wollen oder ihr einen desaströsen Lauf lassen.“