Wieso im Murtal jetzt Zirbenbiercremesuppe serviert wird

Der Herbst steht vor der Tür – mit besonderen Angeboten, Veranstaltungen und Speisen will der Tourismusverband Murtal mehr Gäste in die Region locken.

Den Herbst stärker in den Fokus rücken will der Tourismusverband Murtal unter dem Titel „Z‘Herbst“. Das Z steht für Zirbe, wie Isabella Painhapp, Geschäftsführerin des Tourismusverbands, erklärt. Mitte September bis Mitte Oktober sei die perfekte Jahreszeit, um in der Region Wanderungen oder Radtouren zu unternehmen. Abgerundet wird das Angebot mit speziellen Speisen in teilnehmenden Betrieben – von der Zirbenbiercremesuppe bis zum Zirbenparfait.

„Im heurigen Jahr sind die Gästezahlen positiv, wir verzeichnen gegenüber dem Vorjahr ein Plus“, so Painhapp. Dieser positive Trend soll sich im Herbst fortsetzen. „Das Murtal hat viele Facetten, auch abseits der Rennstrecke“, so Tourismusvorsitzender Michael Ranzmaier-Hausleitner. Zahlreiche Aktivitäten könne man im „goldenen Herbst“ unternehmen – aufgrund der MotoGP von 18. bis 20. September am Red Bull Ring mangle es auch nicht an Action.

Viel Besuch und schönes Wetter

Bereits seit einigen Wochen wird laut Painhapp der Z‘Herbst beworben, das Interesse sei da. Die Gäste können auch zum Motto passende Veranstaltungen besuchen. Etwa das „Stajerska Weinfest“, bei dem unter anderem kulinarische Spezialitäten aus Slowenien und der Steiermark aufgetischt werden. Für Action hier sorgt eine Show des Mountainbikers Fabian Dankl. An der Organisation beteiligt ist Vladi Slodnjak von den Sloho-Ferienwohnungen in Hohentauern: „Ich hoffe auf viel Besuch und schönes Wetter.“

Verbindendes Element

Letztlich soll mit dem Z‘Herbst eine Zusammenführung beziehungsweise Zusammenarbeit von Betrieben, Gemeinden, Produzenten, Gastgebern und weiteren Partnern stattfinden. Die Koordination übernimmt der Tourismusverband, gemeinsam will man eine weitere Jahreszeit touristisch etablieren. Die Zirbe soll als verbindendes Element dienen, denn wie es Claudia Bachler vom Tourismusteam ausdrückt: „Die Zirbe ist mehr als Schnaps oder ein Duftpolster.“